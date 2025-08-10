忍5個月夜半「跑步聲」 樓下鄰居崩潰求償卻敗訴

范男指控樓上鄰居深夜跑步、拖拉傢俱吵到失眠，忍5個月搬家並求償7萬元，台南地院認證據不足、無法證明噪音來自鄰居，判決駁回。（記者王捷攝）

2025/08/10 05:55

〔記者王捷／台南報導〕范姓男子控告樓上鄰居李姓女子在家整夜跑步、拖拉傢俱，害他失眠、精神不濟，忍了5個月後搬家，求償7萬元並要求禁止夜間噪音。台南地院審理後認為無法證明聲音來自李女判決駁回。

范男主張，去年6月入住台南市某處一樓後，樓上李女常在夜間21時至翌日7時拖拉傢俱、跑步、掉落物品，噪音嚴重影響睡眠。他改睡次臥、加裝地墊、使用耳塞與防噪設備仍無法阻隔，導致隔天上班精神不濟，最終在11月底搬離。入住期間精神與工作損失4萬元、防噪設備與耳塞費用3萬元，共計求償7萬元，並要求法院禁止李女夜間製造噪音。

李女抗辯，自己在社區住了21年，從未被反映有噪音問題，且原告指稱錄得噪音的部分日期，她人均在國外，她強調集合住宅日常作息聲響屬正常範圍，原告錄音未經背景音量比對，無法證明聲音來自其住處，也不能證明超過一般人可容忍的程度。

法院查明，雙方所涉房屋為集合式住宅，且同樓層並非僅一戶，范男提供的錄音中，部分錄製日期李女確已出境，警方到場時也未發現噪音情況，錄音真實音量受播放設備影響，難以重現錄製時的聲響強度，無法證明已達社會生活無法容忍的水準，更不能確定噪音源自李女住處。

法官認為，范男未能舉證證明李女有故意或過失製造噪音，侵害其居住安寧，判決駁回全部請求及假執行聲請，訴訟費用由范男負擔。

