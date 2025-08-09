再接再厲！8/9 今彩539頭獎摃龜

今晚（8月9日）開獎的第114000193期今彩539頭獎槓龜。（台彩提供；本報合成）

2025/08/09 22:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月9日）開獎的第114000193期今彩539頭獎摃龜。

第114000193期今彩539中獎號碼為「01、09、27、29、30」，頭獎摃龜；貳獎共172注中獎，每注可得2萬元；參獎共7402注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3179注中獎，每注可得50元。

請繼續往下閱讀...

第114000193期39樂合彩中獎號碼為「01、09、27、29、30」，四合頭獎共開出11注，每注可得21萬2500元；三合共205注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3290注中獎，每注可得1125元。

第114000193期3星彩中獎號碼為「997」，壹獎共66注中獎，每注可得5000元。

第114000193期4星彩中獎號碼為「7700」，壹獎共18注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法