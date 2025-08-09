為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    毒蟲載妹子拒檢高速逃逸 新北警抄近路拔槍攔車

    新北市警三重分局緝捕毒蟲，在車上查出毒品殘渣袋、吸食器。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/08/09 21:49

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警三重分局8日巡邏途經重劃區，發現一輛轎車車牌與車身不符，正要攔查車輛卻高速逃逸，警方抄近路攔車，查獲何姓毒蟲及同車邱女，在車上起出吸食器、安非他命殘渣袋等證物。

    由於何嫌高速逃亡，連續闖紅燈、未禮讓直行車、未打方向燈、逆向等違規，警方攔停後，一併查出何嫌無照駕駛、懸掛他人車牌共9項違規，對他祭出9張罰單，開罰8萬餘元罰單，除吃上毒品、公共危險官司，還要面臨可觀罰單。

    三重警分局8日下午巡邏途經重劃區，在水漾路1段發現前方一輛轎車懸掛車牌與車身資料不符，員警靠近該車要攔查時，駕駛加速逃逸，警方展開追緝，發現嫌犯駕車由捷運路右轉到重新橋頭方向，員警機警抄捷徑，提早一步在犯嫌到達前拔槍攔車。

    員警喝令46歲何姓男駕駛及與45歲邱女下車，隨後在車內查獲4包安非他命殘渣袋、2組吸食器等證物；何男護花心切，辯稱毒品都是他吸食，與女子無關，警方依公共危險罪、違反毒品條例當場逮捕何嫌，依侵占、公共危險、毒品條例等罪移送新北地檢偵辦。

    警方過濾監視器，發現何嫌不僅無照駕駛，還犯下兩起闖紅燈、兩起紅燈右轉、轉彎未讓直行車、未打方向燈、跨越雙黃線逆向、使用他車牌照等九項違規，最高可處81600元罰鍰。

