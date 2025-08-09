保險箱整個搬走！ 台中發生1400萬驚天竊案 警逮2賊聲押獲准

楊姓、羅姓竊嫌3日侵入大里一處民宅，搬走價值約1400萬的保險箱，警逮捕竊嫌，並追回1千多萬現金。（記者陳建志翻攝）

2025/08/09 21:32

〔記者陳建志／台中報導〕台中市警察局長吳敬田、霧峰分局長林中興本月1日才上任，3日大里轄區就發生楊姓、羅姓竊嫌侵入民宅，搬走包括現金、珠寶、支票總價值達1400萬的保險箱竊案，警方動員20多人南下追緝，2天後在台南逮捕兩嫌，追回1千多萬現金等贓物，向法院聲押兩人獲准，警方將追查其他贓物流向。

這起驚天竊案發生在本月3日下午2點多，有毒品前科楊姓男子（44歲）夥同羅姓共犯（44歲），侵入大里一戶透天民宅，搬走裡面放有1千多萬現金，還有珠寶、支票總價值約1400萬的保險箱，霧峰分局獲報列為重大竊案全力追緝。

警方發現兩名竊嫌駕車到場行竊，立刻調閱監視器以車追人，發現竊嫌得手後先駕車到南投棄車南下，經沿路調閱監視器，5日晚間9點多發現兩人駕車出現在台南市區，在路上以包夾的方式將車攔下，發現兩人已經保險箱打開丟棄，並將贓物放在車上，順利追回1千多萬的現金，還有珠寶、支票等贓物。

兩人落網後對於犯案過程和為何行竊？避重就輕，部分贓物也下落不明，檢察官訊後向法院聲押獲准，將進一步追緝贓物的下落。

楊姓、羅姓竊嫌侵入民宅搬走價值約1400萬的保險箱，警方5日逮捕2人送辦並聲押獲准。（記者陳建志翻攝）

警方起出做案工具。（記者陳建志翻攝）

