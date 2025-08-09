居服員服務到人夫床上 人妻求償50萬法院判賠10萬

居服員與人夫發展不倫戀，人妻求償50萬元，法院認10萬元較適宜。（資料照，記者顏宏駿攝）

2025/08/09 20:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕真是服務到家！彰化縣陳姓男子罹病，需要別人照顧，他找來一名認識40年的女性友人做他的居服員，豈料兩人竟發展出不倫戀，有一天太太提早下班回家，意外撞見先生與居服員兩人全裸躺在床上，身心受到重創，她拿著證據到法院對居服員求償50萬元。法院審理後認定，證據並未顯示2人發生性關係，居服員行為已踰越正常社交分際，判決應賠償10萬元。

陳姓男子因罹病需專人照顧，申請居服員到府照料，陳妻憑著「女人的直覺」，認為先生與居服員有瞹眛關係，多次提前返家「突襲檢查」，又在家中裝監視器。其中一次撞見居服員跟先生一起「裸睡」，她火冒三丈逼問先生是否與居服員有不正常關係？先生並沒有否認。

太太拿著關鍵證據到法院提出民事訴訟，要求50萬元賠償。她向法官說，居服員非常囂張，曾透過通訊軟體向她表示「暗戀妳丈夫」。被告明知她們是完整的家庭，卻刻意破壞，導致夫妻分居、瀕臨離婚，她為此心力交瘁，怎有人會這麼無恥，利用照顧病人的機會，發展不倫戀情。

居服員否認偷情，她說，與與人夫認識40多年，純粹是居服員與客戶關係。她表示，事發當天，她因失眠問題，人夫給她安眠藥，不料服用後很快就頭暈目眩躺在床上休息，否認有親密行為。對於被拍到裸露畫面，她堅稱「當時有穿衣服」，幫他洗澡時下半身也有遮蔽，堅稱雙方無性關係。

法官勘驗證據後後發現，人妻提供的照片清楚顯示，人夫當時上半身全裸側躺在床上，居服員坐在一旁，僅用棉被遮掩身體；另一段影像中，居服員為全裸的人夫移動到椅子後，竟裸露下半身在房間走動，直到進入小房間後才穿上內褲。

法官審理後認為，雖然現有證據無法證明兩人發生性行為，但根據照片和錄音，可見2人同床、在對方面前自然裸露，人夫也默認兩人特殊關係，這些行為已明顯超越一般居服員與客戶的關係，判居服員應賠償10萬元。

