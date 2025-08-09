為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    醉漢發牛脾氣竟要警打死他 三重警強制保護管束

    新北市三重牛姓男子今天凌晨酒醉，在住家附近大吵大鬧，竟要到場的警員開槍打死他，警隨後將他帶回警局保護管束。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重牛姓男子今天凌晨酒醉，在住家附近大吵大鬧，竟要到場的警員開槍打死他，警隨後將他帶回警局保護管束。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/08/09 19:15

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名牛姓男子與妻子吵架後情緒不佳，到附近喝悶酒，酒醉後發起牛脾氣，在住家附近大吵大鬧，鄰居不堪其擾報警，員警到場，牛男拍打員警，隨後要員警開槍打死他、拜託打死我等醉言醉語，警方當場回答沒辦法!，因牛男酒醉行徑對自身、鄰居造成危險，警方強制保護管束，等到他酒醒，通知家人帶回家，化解一場虛驚。

    三重警分局今天凌晨0時許獲報，三重區三民街傳出醉漢妨害安寧，警方到場，發現一名壯碩男子在巷內大吼大叫，讓鄰居不堪其擾，了解後得知牛男與妻子吵架，到附近喝酒，酒醉後在住處附近大叫，鄰居不得安寧，只好報警求助。

    警方到場，發現56歲牛男酒後喧鬧，全身散發濃烈酒氣、胡言亂語，警方要他回家，牛男甚至跪地，要員警開槍打死他、直接打死他，員警當場告知：「沒辦法」，但牛男仍醉到胡言亂語、已無法自理，影響男子與他人生命、身體危險，警方當場依警察職權行使法，對牛男實施保護管束，直到牛男酒醒、恢復冷靜，警方認男子不至於危害自我或他人，才終止管束，讓他離去。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

