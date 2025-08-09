為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台東17歲少年喊挑父親節禮物搶銀樓！前東家驚曝他很乖 父酒駕入獄

    陳姓少年今天被捕。（記者黃明堂翻攝）

    陳姓少年今天被捕。（記者黃明堂翻攝）

    2025/08/09 19:39

    〔記者黃明堂／台東報導〕昨天父親節晚上，台東市鬧區銀樓發生搶案，17歲陳姓少年穿帽T戴口罩子，說要挑黃金送爸爸，卻朝闆娘噴辣椒水，5條金項鍊抓了就跑，今天早上被警方逮捕。前東家聽到他搶劫驚訝地說，陳男單親，但很乖，爸爸則因酒駕入獄服刑中。

    陳姓少年昨晚身穿帽T、戴口罩進入銀樓，說要挑選父親節禮物，趁業者不注意噴辣椒水，搶走金項鍊。警方過濾監視器畫面追查，陳嫌早在4天前就在市區多家銀樓觀望，最後選定中華路店家行搶。店家在他行搶前以手機拍下衣物裝扮，經網路流傳，有網友認出，PO出昨天晚間6點多他出門犯案前的監視器影像，也有鄰居說，他犯案前就曾向友人透露要行搶，但這些都仍待警方調查釐清。

    據了解，陳嫌是中輟生，前東家說，半個月前，陳男還在他的工廠工作，做了大約一個半月，來自是單親家庭，父親因酒駕入獄。由於未成年，陳男只是來試做，但很認真，很乖，不像會搶劫的人，今天聽到消息，他很驚訝，認為一定是受人指使才會這麼做。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    搶銀樓陳姓少年嫌犯的前東家說他很乖。（民眾提供）

    搶銀樓陳姓少年嫌犯的前東家說他很乖。（民眾提供）

