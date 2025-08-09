二度開庭押不了！涉詐欺與洩密案 女律師何紫瀅續交保

律師何紫瀅。（翻攝台南律師公會網站）

〔記者王捷／台南報導〕台南「資深版仙塔」、女律師何紫瀅涉詐欺與洩密案，上月台南地檢署聲押獲准，但這個月何女逆轉交保，南檢抗告成功二度開羈押庭，但台南地方法院今天裁定不羈押，連同前次保金共120萬元，其餘報到與限制措施均維持不變。

台南地方法院上月裁准何律師羈押禁見，她提出抗告後翻盤，本月初改裁60萬元交保，並限制住居、出境出海及每週三晚間7時前到警二分局長樂派出所報到。南檢不服再抗告，高等法院台南分院撤銷原裁定發回更裁，南院二度開羈押庭。

檢方指控，何女在偵辦案件過程中，同時擔任涉案人士的律師，涉嫌利用律師身分向詐團成員洩漏偵查資訊，甚至協助滅證，影響司法偵辦。南檢上月聲請羈押時，南院認為她供詞矛盾且與共犯有串證之虞，裁准羈押並禁止接見通信。

何女提出抗告後，高院認為原裁定僅依否認犯行、供述矛盾及通訊便利性等理由，認定有滅證之虞，缺乏具體事實支撐，因此撤銷並改裁60萬元交保，附帶限制住居、不得出境出海及每週報到等條件。

南檢認近日再提抗告，高院撤銷並發回更裁，但南院二度開羈押庭，合議庭審理後認為羈押必要性不足，維持交保，但加保至60萬元，與前次合計120萬元，其他限制條件均不變。

台南律界震撼的「資深版仙塔」案出現逆轉。女律師何紫瀅涉詐欺、洗錢及洩密等罪嫌，上月16日被台南地院裁准羈押禁見，何委任郭晏甫律師辯護，高等法院台南分院裁定撤銷發回更裁，台南地方法院1日改60萬元交保並限制出境。

郭晏甫在前議長郭信良涉入的「佃西重劃案」中，南檢指控他閱卷時，以手機翻拍偵訊筆錄傳給涉案人妻子，被依洩密罪嫌起訴，經南院審理，認為這是律師職務的必要範圍，因此在去年判無罪。

何紫瀅被控涉入詐欺、洩密案，其中被南檢認定的洩密部分，疑似是傳遞公開的羈押程序，可能是因此委任有經驗的郭晏甫擔任辯護人，但台南地院認為何有滅證與勾串風險，裁准羈押並禁止接見通信。

