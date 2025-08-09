恐怖！台中小吃店老闆剛出獄1個月 點個餐竟差點砍死客人

中檢依殺人未遂罪起訴亂砍人的黃男，聲明加重量刑。（資料照）

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓男子因妨害秩序暴力犯罪判刑1年，今年6月4日出獄後，與姊姊一起經營小吃店。上月3日卻因點餐等細故，持開山刀狠砍客人林姓男子，砍斷右手臂肱骨、砍傷腹部。台中地檢署認為，黃姓出獄僅1個月又暴力犯罪，依殺人未遂罪起訴，並聲明台中地方法院加重量刑。

起訴書指出，黃男因妨害秩序、組織犯罪防制條例等刑案被判刑1年，去年6月17日入監執行，今年6月4日縮短刑期執行完畢出監。黃男出獄後與姊姊在沙鹿經營小吃店，林男7月3日中午來吃飯，與黃男起口角衝突，黃男竟持開山刀朝林男腹部、手部揮砍，導致林男右側肱骨下端開放性股折、右上臂區肌肉、筋膜和肌腱撕裂傷、上腹壁撕裂傷等重傷害，送醫急救。

清水警分局警方獲報馳抵，依現行犯逮捕黃男，扣得開山刀1把。黃男於偵查時坦承犯行，台中地檢署認為他觸犯殺人未遂罪，剛出獄僅1個月，有期徒刑執行完畢5年以內，故意再犯殺人未遂重罪，屬於累犯，應加重量刑。

中檢說，黃男前案的妨害秩序以及本案的殺人未遂，同屬暴力犯罪，他對刑罰感應力薄弱，中檢聲明加重其刑，並宣告沒收犯罪所用的開山刀。

