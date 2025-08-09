撞擊畫面曝！女吃安眠藥撞死看病老婦 女兒淚喊：沒一聲道歉 還有良心嗎？

秀林鄉台九線前的診所發生車禍，現場慘不忍睹。（警方提供）

2025/08/09 18:13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕38歲林姓女子6日下午開車經過台9線秀林鄉一家診所前，撞死準備入內看病的67歲老婦、丈夫也受輕傷，診所監視器拍到驚悚撞擊畫面今天曝光，腳不方便的老婦因來不及逃跑，慘被捲入車底死亡。警方懷疑女子並非供稱的吃安眠藥、而是吸毒，已採尿樣送檢、並移送法辦。老婦女兒說，當事林女至今拒接電話「4天都過去，一聲道歉都沒有」、「還有良心嗎、都不知悔改」！

監視器畫面中，老夫婦把貨車開到診所前，拿出就醫的單據準備走入診所，突然間林女駕駛的白色轎車高速還失控，撞向路邊老夫婦貨車、貨車又推撞診所前方黑色轎車，走在後方的婦人還捲入車底，撞擊力道驚人！

「被壓在輪胎底下的人，怎麼會是我的媽媽」！老婦女兒說，6日車禍到今天4天，她到現在還無法接受那一幕，爸爸身上多處受傷，她陪爸媽去醫院急救，當醫師告訴她「妳的媽媽已經沒有呼吸」時，家人有多們難過？

老婦女兒淚訴，事後家人嘗試聯絡，但林姓女子都拒接電話，4天過去感受不到一絲悔意、一句道歉也沒有，吃安眠藥還上路跟酒駕一樣可惡，到現在還不知錯嗎？希望法律給家人公平的交代。

右手臂包多處繃帶，脖子也因撞擊戴上護頸，眼睜睜看到相處多年的太太就在眼前被車撞，想起那一刻老婦丈夫也不禁語氣停頓哽咽。老先生說，他們開著小貨車停在診所前路邊，下車後老婆腳不方便走很慢，他回過頭想去幫忙攙扶時，突然車子就撞過來，自己也昏倒了，從沒想到家人就這樣離開。

警方調查，林姓女子沒有飲酒，只受到輕微挫傷，林女供稱，會發生車禍是吃安眠藥，因與先生開車北上，途中在蘇澳發生口角，林女獨自開車返程發生車禍。警方說，考量女子有毒品前科，已進行驗尿採樣，全案依過失致死罪嫌將林女送辦。

白色轎車撞到夫妻倆駕駛的小貨車後，小貨車又推擠黑色轎車，老夫婦就醫慘被撞。（民眾提供）

