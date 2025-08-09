為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    男司機遭女老闆控制行動 警北市大直救出被害人

    警方據報有人被擄，到飯店房間訪查。（記者邱俊福翻攝）

    警方據報有人被擄，到飯店房間訪查。（記者邱俊福翻攝）

    2025/08/09 17:11

    〔記者邱俊福／台北報導〕張姓女老闆與司機李男進行環島旅遊，日前投訴北市大直一家飯店，張女突發現李男手機有她的聯繫電話等個資，認為「是不是要害我！」，憤而糾合3友人將他控管於飯店內；李男的男摯友聯繫不上，警方派員訪查，一舉助其脫困，並逮捕張女等4人。

    警方調查，33歲張女於台中地區經營販賣美白食品生意，27歲李姓被害人為她的司機，當時李男是載著張女進行環島旅遊，來到台北市，上月27日2人投宿於北市大直區一家飯店。

    當天凌晨，張女發現李男手機內竟存有她與其他員工的地址、連絡電話等個資，懷疑李男可能會對其不利，除氣得拿起椅子砸他，還拿走李男手機，將手機內的私密照片傳給自己，以此威攝李男不能出賣她，更不能跑走。另張女的魏姓男友人與游姓、宋姓2名女友人，剛好到飯店拜訪張女，張女便要求3人協助看好李男，讓其無法趁隙跑離。

    同日近中午時刻，李男的1名男摯友因聯繫不上，從李男分享的網路定位，又持續定位於飯店，遲遲未更新下，感覺有異，懷疑被擄，馬上向警方報案，警方據報派員趕抵調閱監視器釐清案情。

    警方調閱監視器畫面，未發現李男入住時有遭妨害自由狀況，然為確保他安全，遂現地查訪李男入住的房間，查訪時李男表達確有遭張女等4人妨害自由、傷害、強取財物等，另警方在房內發現安非他命及愷他命等毒品，遂當場將張女等4人逮捕帶返警所偵辦。

    警方於飯店房間內起獲安非他命及愷他命等毒品。（記者邱俊福翻攝）

    警方於飯店房間內起獲安非他命及愷他命等毒品。（記者邱俊福翻攝）

