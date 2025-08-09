屏東春日鄉王男肇事酒測值1.13毫克超標4倍 枋寮警送辦

屏東春日鄉王姓駕駛肇事，其酒測值1.13毫克超標4倍。（警方提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣春日鄉7日發生一起酒駕事故，39歲王姓男子駕駛自小客車，行經七佳村自強一路時，與66歲林姓男子騎乘的機車擦撞，造成林男倒地受傷送醫。枋寮警分局獲報後趕赴現場，經酒測發現王男酒測值高達1.13毫克，超過法定標準0.25毫克4倍多，當場依公共危險罪嫌移送法辦。

據警方調查，林姓男子沿無名巷由南往北騎行，左轉時不慎與由西往東行駛的王姓男子駕駛的自小客車發生擦撞。林男當場人車倒地，經救護人員送往醫院治療，所幸傷勢無大礙。警方對王男進行酒測，赫然發現其酒測值達1.13毫克，屬嚴重酒駕。

枋寮警分局表示，王男酒後駕車釀禍，行為不僅危害自身，更危及他人安全，依法嚴辦絕不寬貸。警方呼籲，酒後駕車後果嚴重，民眾切勿心存僥倖，應選擇親友接送或搭乘計程車，共同維護道路安全。

台灣酒駕問題屢見不鮮，新聞報導過最高曾出現3.61毫克，2021年曾有高雄男子酒測值1.83毫克、新竹女子1.45毫克等極端案例，顯示酒駕亂象亟待遏止。枋寮警方強調，將持續加強取締酒駕，籲請駕駛人以身作則，切勿以身試法。

