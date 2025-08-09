2千元賣一小包安毒 男子被逮判刑2年6個月

苗栗地方法院依販賣第二級毒品罪，判處邱男有期徒刑2年6個月。（資料照）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣邱姓男子以2000元價格，販售一小包安非他命毒品給蔡姓男子，被警方查獲。他因坦承不諱，並供出上手由檢警查獲起訴，求法官輕判，苗栗地院法官查出邱男曾有販毒前例，認此案非偶然單一販賣，再無「犯罪之情狀顯可憫恕」的情況，判處他有期徒刑2年6個月。

邱男於去年9月2日晚間，在頭份市蟠桃公園附近與蔡男進行毒品交易，以2000元價格，販售一小包安非他命給蔡男。邱男被警方查獲後，對於販毒行為坦承不諱，並供出上手綽號「阿承」的男子，後也被警方查獲，並由檢方起訴。

邱男於法庭上，主張他僅販售一小包微量安毒，且對販毒行為坦承不諱，並供出上手由檢警查獲起訴，求法官輕判。

法官調查，邱男坦白犯行、並供出上手由檢警查獲起訴，獲兩次減刑，但也查出邱男曾有販毒前例，認此案非偶然單一販賣，因此再無「犯罪之情狀顯可憫恕」的情況，依販賣第二級毒品罪，判處他有期徒刑2年6個月。全案可上訴。

