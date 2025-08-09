麻將、棋牌社暗藏賭博不法 萬華警全面掃蕩取締

警方查獲各類賭博用贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

2025/08/09 15:49

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市萬華分局繼七日查獲西昌街「中華麻將休閒會館」涉嫌賭博後，今日再宣布取締長沙街上的「金麻吉棋牌社」涉嫌經營賭博，逮捕現場負責人1人、工作人員1人、賭客40人。均依賭博罪嫌究辦。

據了解，打著棋牌社或麻將協會等名義的場合，大半是掛羊頭賣狗肉，以合法掩護非法方式，公開經營麻將、德州撲克牌賭場，由於獲利豐厚月入近百萬元之鉅，警方取締不易，因此才會如雨後春筍竄升。

至於萬華區因地理上連接新北市，再加上角頭眾多龍蛇雜處，賭場是收益最快的營生方式，以致近年在各方勢力角逐下，崛起數十家棋牌社、麻將協會，讓警方頭痛不已。

萬華分局長陳勇華8月1日接任後，認為轄內地下職業職場就已查緝取締困難，如今「公開開門營業」的地上職業賭場又更多，極易造成地區治安狀況和警察風紀問題，於是飭令各隊、組、派出所自即日起全面針對棋牌社、麻將協會、撲克牌協會名義的場合，進行蒐證、伺機突襲臨檢查察。

萬華分局龍山派出所8月7日首先拔得頭籌，在西昌街破獲經營許久的「中華麻將休閒會館」暗藏賭博不法情事，逮捕倪姓負責人等3人，和36名男女賭客。

隨後，西門町派出所經蒐證，在長沙街破獲「金麻吉棋牌社」暗中經營非法職業賭場。當場查獲陳姓現場負責人、工作人員1人、賭客40人，查扣抽頭金17000餘元、及各類賭博用器具、電動麻將桌IC板10片等證物。

警方調查，此類棋牌社、麻將協會均是以籌碼兌換現金方式賭博財物，全案詢後將現場負責人及工作人員依營利供給賭博罪移送偵辦，另賭客依賭博罪送辦。

警方取締賭場時客人眾多。（記者劉慶侯翻攝）

