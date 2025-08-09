她看《鬼滅》被襲胸忍1小時 竟被問「怎不離開？」

台北京站威秀爆發性騷擾事件。（擷取自Threads）

2025/08/09 15:09

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名扮演動漫人物「初音未來」的女coser，昨日在台北京站威秀看熱門動漫「鬼滅之刃劇場版無限城篇」電影首映，慘遭鄰座男子數度襲胸，但她顧及其他觀眾觀影體驗，電影結束後才大喊並報警。然而，該事件在社群媒體曝光後，竟有不少網友質疑「為什麼任由他摸一小時？」甚至有網友說，要是女coser大叫，「我一定嘴爛她」，相關留言都被網友一面倒罵翻。

有在同一影廳的網友，昨（8）日在Threads上發文曝光此事，表示電影散場後，突然聽到一名女子大吼，才知道一名男子在電影播放過程中，不斷對她毛手毛腳長達一小時，為了不影響其他人觀影興致，她一直隱忍到電影結束才爆發。

貼文一出，立刻引發網友關注，沒想到卻有網友留言表示：「那為何不離開任由男人摸一個多小時，好奇怪」、「我會離開耶，為什麼要讓他摸一個小時？」甚至還有網友留言：「幸好沒馬上大叫，不然我一定嘴爛她，搞到我的觀影品質。」

相關留言一出，立刻被網友罵翻：「來了來了 檢討受害者」、「檢討受害者是什麼心理啊」、「這樣說根本就是幫兇」、「你怎麼不問為什麼那男的要摸別人一個多小時？好奇怪」、「為什麼不是那個變態離開？」、「你真的覺得奇怪嗎 你的惡意好明顯啊」、「這世界善良的人都要特別辛苦」。

另外，有自稱在影城工作過的網友表示，如果碰到類似情況，他們會暫停電影，進場把兩位當事人帶出去，然後再把電影從剛剛中斷的部分恢復播放，其實對其他人影響很小。

據了解，電影結束後，影院協助coser報警，轄區大同分局建成派出所員警到場處理，將嫌疑人帶至派出所偵詢，警訊中他完全否認任何指控和犯行，辯稱「那是不小心的」。由於被害者提出性騷擾申訴及告訴，警詢後依性騷擾防治法辦理函送。

初音未來女coser看「鬼滅」遭摸胸性騷擾 男子觸碰5次稱「不小心」

