    首頁　>　社會

    近7旬主婦遇「假檢警」來電 解定存被騙光322萬元老本

    假檢警詐騙公式。（刑事局提供）

    2025/08/09 15:02

    〔記者邱俊福／台北報導〕年近7旬的陳姓家庭主婦，今年6月初遇上「假檢警」詐騙集團成員來電，被對方冒充警察、檢察官，以涉入詐保、洗錢等為由，誘騙解除300萬元定存，並交付2張金融卡，直至上個月後驚覺帳戶內加上之前解除定存的存款，共達322萬元老本，被提領一空，始知有異報警；刑事警察局預防科今再提醒民眾，此類為各詐騙類型財損之首，需多加小心提防。

    刑事局表示，住在東部地區的68歲陳婦，6月初接獲假冒是保險業務人員電話，稱有人要盜領自己的保險金，並已主動代為報案，隨後，有名自稱為板橋偵查隊的「王志成」警察，打電話指稱陳女涉嫌詐保，隨即引導陳女製作電話筆錄，且當下需了解陳女存款、股票現況，陳女一一告知後，詐團成員進而表示案件已移由檢察官調查，後來即有一位自稱檢察官的人來電稱，教導陳女處理詐保事宜。

    詐團成員接著向陳女稱已查到她名下詐保洗錢贓款，要求陳女線上將定存300萬解除後，將會派出書記官至家中扣押贓款，又因陳女居家路途遙遠，不用真的將贓款領出，只要交出金融提款卡，再代為領出贓款即可。另詐團還以偵查不公開為由，要求每日早上9點會來電確認陳女行蹤是否在家，沒有亂跑，陳女為自證清白，不疑有他，便按照指示照辦。

    不久，陳女在家中將2張金融卡交給詐團派出的假書記官，得手後假檢察官就沒再打電話聯繫，上月初陳女查看存款，赫見存款322萬元，竟遭提領一空，趕緊去電板橋偵查隊找「王志成」警官未果，始知遭詐報案。

    刑事局表示，165打詐儀錶板統計，114年6月份假冒機構（公務員）詐騙案件有618件、財損金額高達12億3千多萬元，個案被騙財損每件平均財損就將近200萬元，金額龐大，為所有詐騙類型之首。

    分析此類手法，多鎖定退休、居家之高齡民眾，利用長輩賦閒在家時來電，藉故假稱民眾涉及不法，再假扮檢警稱要民眾交付財物予以監管或公證，誘騙匯出或交付鉅額款項，因此再次提醒民眾，務必時時關心家中長輩慎防此類詐騙手法，以免遭受詐騙而損失慘重。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

