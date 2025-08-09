台東婦請求免除扶養父親 揭露少女時代遭賣進妓女戶悲慘境遇仍敗訴

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2025/08/09 14:48

〔記者黃明堂／台東報導〕台東一名住在老人養護中心的老翁每月養護費用為31800元，扣除補助款後，須自付15000元，繳款之責落在具法定扶養義務的子女身上，其中一女兒向法院提出「免除扶養義務」之訴，指父親對她從小打罵、不盡扶養義務，還將未成年時的她賣至妓女戶。但男子否認，法官查舊案也確定賣女兒進妓女戶的是母親，並且入獄，此事與他無關，判女子敗訴，仍須盡對父扶養義務。

女子提告指，自己約4歲左右開始，父親即酗酒而不照顧子女，子女常常沒有飯吃，只能靠奶奶提供三餐。她於14至15歲左右，父母親將她賣到妓女戶，後來她有逃走，經鄰居報案，母親因此坐牢。自己是中度身障，又為低收入戶，且為單親媽媽，還要扶養2名已成年但仍在就學的兒子，其中次子為身心障礙者，目前連房租都快無法負擔，請求免除對父親的扶養義務。

其父答辯指是太太將女兒賣到妓院，與他沒有關係。法官傳喚她的姊姊作證，也指父親未盡扶養義務，沒看過父親拿錢給阿嬤，並說家中姊妹4個人，除了妹妹，大姊、二姊也被賣掉，父親把事都推到媽媽身上，所以媽媽才去坐牢。

法官查閱這件販賣女兒的舊案，是在76年的判決，當時就此女遭賣到妓女戶之事實，經檢察官偵查結果，認為其母並未徵得丈夫之同意而將她賣到妓女戶，他始終未經起訴，法院認定之犯罪事實，參與的共犯亦未包括他，所以他的辯解應堪採信，姊妹的供詞應無足採信，判決免除義務敗訴。

