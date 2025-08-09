母發現國小兒上網查「吃雞雞」 竟是遭繼叔連續性侵

繼叔性侵國小男童一審重判10年，他上訴二審仍否認犯行，高等法院台中分院二審駁回。（記者張瑞楨攝）

2025/08/09 14:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市10歲國小男學童小強的母親，無意間於平板電腦中，發現兒子「谷歌」（Google 搜尋）「為什麼要吃雞雞？」，詢問小強時，小強僅說被繼叔摸下體，母親進一步質問繼叔，繼叔宣稱是對小強做「性教育」、「我這樣做算是性侵嗎？」，母親沒報警，不料，時隔2個月，小強有明顯情緒困擾，母親始知被繼叔性侵害共5次，時間跨越兩年，繼叔全盤否認犯行，法院重判他10年徒刑。

判決書指出，案發時僅10歲的小強（化名），其母親在2023年3月間，無意間在家中平板電腦，發現小強查詢「為什麼要吃雞雞？」，母親詢問時，小強僅說繼叔（繼父的弟弟）摸他的下體，沒說清楚全部被害經過，母親透過LINE質問繼叔，繼叔強調是對小強「性教育」，但是「我比較直接」、「我這樣做算是性侵嗎？」，他道歉並承諾不再犯，母親遂未報警。

不料，時隔2個月，母親同年5月下旬，發現小強情緒不穩定，再次詢問時，小強告知曾被繼叔以口腔含住其生殖器（即遭繼叔口交），他還告訴母親，繼叔對他說，「如果你給我吃（指口交）的話，我就讓你看平板久一點」，母親報警後，始知繼叔從2021年8月起約2年間，性侵害小強5次。

台中地院審理時，繼叔否認犯行，委任律師則質疑，時間長達2年，為何小強之母沒發現？法官則認為，小強證詞一致而可信，繼叔辯詞不足採信，依「對未滿14歲之男子犯強制性交罪」5次，判處徒刑10年。

繼叔上訴二審，仍是否認犯行，他還強調自己是鼓勵小強做功課，寫完功課可以看平板電腦，小強還說「我好愛叔叔」，高等法院台中分院二審認為，一審判決並無錯誤，駁回上訴，可上訴三審。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

