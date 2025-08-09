高雄里長把妹頻傳訊又打電話 被依跟騷法判拘還要賠3萬

無黨籍的三民區陳姓里長追求正妹不成，被依跟騷法判有罪外還要賠3萬元。（翻攝三民區公所臉書粉專）

2025/08/09 14:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市陳姓里長單身未娶，他想追求正妹，結果對方不領情，陳姓里長多次傳訊息騷擾，還邀對方來參加里民旅遊，被正妹報警提告，陳男到案後否認犯行，但因罪證明確，被法官依違反跟騷法判拘30日，陳不服上訴被法官駁回，民事部分也被判賠3萬元。

判決指出，無黨籍的三民區陳姓里長（42歲）立場偏藍，臉書上都是支持國民黨候選人的文字和照片，前年5月他想追求一位正妹，先透過簡訊向對方噓寒問暖，還貼心提醒「東西吃西瓜，天氣很熱喔、你真不想回喔、我是真心想認識妳ㄟ」，企圖想邀對方出來吃飯，但正妹不想理他冷處理，陳姓里長便連打數通電話，但還是得不到回應。



陳男不死心，又傳訊「找你吃晚餐，你LINE沒有加，可以試試看喔相互了解、感覺我很冒失，你可以給我個機會認識你，感情不需勉強，加我賴，你有時間來里民旅遊，我每個月都會辦一次」，正妹連續兩天被陳姓里長頻繁騷擾，導致心生畏懼，上下班都要繞路，擔心被陳男尾隨跟蹤。

正妹報警求援，檢警偵辦傳喚陳姓里長說明，陳姓里長否認騷擾正妹，辯稱自己確實對她有意思，但沒有要騷擾她的念頭；高雄地院審理時，法官認為，陳男未能尊重女方意願，持續進行騷擾，使人處於不安環境中，影響日常生活，所為實屬不該，考量他犯後飾詞否認犯行，因此依跟蹤騷擾罪判拘30日，得易科罰金。

陳被判刑不服上訴，二審法官認為，陳姓里長騷擾事實明確，但一再否認犯行，犯後也沒有以實際行動彌補己過或取得告訴人諒解，實難以認定他有衷心悛悔之意，因此認定陳姓里長有執行刑罰的必要，不予宣告緩刑，駁回他的上訴，全案定讞。

正妹另提民事求償66萬餘元，民事庭法官指出，陳姓里長身為民選公職人員，忽視性別隱私分際，為滿足追求感情私欲，騷擾原告正妹，判他應賠償3萬元，可上訴。

