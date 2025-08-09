為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    丈夫出軌女網友煽情對話曝光 女醫師獲判賠25萬

    2025/08/09 14:04

    〔記者林嘉東／新北報導〕蔡姓人夫出軌李姓女網友時，被女醫師妻子發現寄電子郵件給李女：「等等下班過來幫我口交」，李女則回：「我很想你，想跟你做愛」等煽情對話，怒告李女求償台幣80萬元。新北地院法官認為，李女與蔡之間的煽情對話，逾越一般男女正常朋友交往，已侵害女醫師的配偶權，判李女須賠女醫師25萬元。

    起訴書指出，女醫師去年3月與蔡姓先生結婚，去年9月間發現先生寄電子信件給李女稱「等等下班過來幫我口交」，李女則回覆「下班做愛可以呀，因為上週沒有吃到」、「我很想你，想跟你做愛，想在你下面色色的拜託你兇我，想要主人給我滿滿的愛..」等煽情對話，提告求償80萬元精神慰撫金。

    李女解釋，她是在2023年4月在交友網站認識蔡男，早在蔡男與女醫師結婚前，另提出蔡男傳LINE給她：「我是不會結婚的...」等語，讓她誤信蔡男未婚，後來她與蔡交往時，蔡又隱瞞他已婚，若因為她知道蔡已婚後，就要她立刻斷絕與蔡的往來，不能抒發對蔡的情感，還要賠償女醫師80萬，未免過重。

    法官查看李女與蔡男的對話內容發現，2人從去年7月起至10月止互傳訊息，是在女醫師與蔡男結婚後，加上2人間對話煽情，已逾越一般男女正常朋友交往，依李女侵害女醫師配偶權甚鉅，判李女須賠償女醫師25萬元。

