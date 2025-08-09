為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    父親「劫」！嘉義75歲翁遭逆子痛毆逼跪祖宗牌位前 社會局緊急安置

    嘉義縣竹崎鄉32歲林姓男子昨天酒後對75歲老父施暴，將父親打到頭破血流又強迫跪在祖宗牌位前，即使警方獲報到場處置，林男仍不准父親起來，員警當場逮捕嚴重脫序的林男，訊後移送嘉義地檢署偵辦，檢察官以有反覆實施暴力可能性聲押獲准。（資料照）

    嘉義縣竹崎鄉32歲林姓男子昨天酒後對75歲老父施暴，將父親打到頭破血流又強迫跪在祖宗牌位前，即使警方獲報到場處置，林男仍不准父親起來，員警當場逮捕嚴重脫序的林男，訊後移送嘉義地檢署偵辦，檢察官以有反覆實施暴力可能性聲押獲准。（資料照）

    2025/08/09 14:21

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉32歲林姓男子昨天酒後對75歲老父施暴，將父親打到頭破血流又強迫跪在祖宗牌位前，即使警方獲報到場處置，林男仍不准父親起來，員警當場逮捕嚴重脫序的林男，訊後移送嘉義地檢署偵辦，檢察官以有反覆實施暴力可能性聲押獲准。嘉義縣社會局也啟動救援機制，由社工陪同就醫、並緊急提供庇護安置。

    據了解，無業打零工的林姓嫌犯有嚴重的酒癮，除非缺工，否則雇主大多不願意雇用林某，沒有穩定收入的他，經常跟父親要錢買酒，稍有不從，就對老父拳打腳踢，警方多次獲報到場處理，但林父礙於情面，不願意申請保護令，結果林某變本加厲，父親節不僅將父親打到頭破血流，還逼迫父親跪到家祠的祖宗牌位前，讓林父度過惡夢般的「父親劫」。

    地方人士說，林姓嫌犯三杯黃湯下肚就比誰都大，是鄰里間的頭痛人物。

    縣府社會局指出，昨日接獲竹崎分局成人保護通報後，立即派社工前往瞭解協助。案家過去曾有家暴通報記錄，由社工持續提供服務中。昨日再通報家暴情事，竹崎分局即時介入調查，並代案主申請緊急保護令。後續社工將追蹤案主庇護安置期間受照顧及傷勢恢復情形，並聯繫家屬召開家屬協調會議，討論案主後續人身安全及照顧方式。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

