初音未來女coser看「鬼滅」遭摸胸性騷擾 男子觸碰5次稱「不小心」

馮男被警方帶回查辦。（記者劉慶侯翻攝）

2025/08/09 13:09

〔記者劉慶侯／台北報導〕一名扮演動漫人物「初音未來」的女coser，昨日到台北京站威秀看「鬼滅之刃劇場版無限城篇」的電影首映，結果不斷遭到鄰座的35歲馮姓男子伸出鹹豬手觸碰高達5次之多，她不想破壞其他觀影者興緻，忍到電影散場才報警。馮男在警訊中則一副不在乎模樣，不僅否認犯行還辯稱「都是不小心的」。令警方也不禁氣憤，訊後依性騷擾防治法函送法辦。

據了解，「鬼滅之刃劇場版無限城篇」電影，昨天是在台灣第一天上映，所以吸引不少動漫迷前往觀賞。

據被害的女coser在treads上表示，她昨天穿初音未來天羽川聯名JK制服，在京站威秀坐6廳E排2看鬼滅之刃，但坐左邊的男子超噁心，手伸過來都已經碰到胸部的布料、甚至是內衣，結果對方被瞪之後手還繼續伸過來，來來回回至少5次。

她說，期間有向後排的人求救，對方才克制一些，因為看電影過程中不斷要注意旁邊的變態，導致電影體驗直接毀了。她表示，她不想要打擾到大家看電影，就一路忍到電影結束。「一結束，我就站起對他破口大罵，為什麼手要一直伸過來碰我」，工作人員聽到後，也請了他們的經理過來協助報警。

轄區大同分局建成派出所到場，馮男並未試圖逃逸，配合至派出所偵詢。警方調查馮男並無任何相似前科犯行，警訊中他完全否認任何指控和犯行，辯稱「那是不小心的」。由於被害者提出性騷擾申訴及告訴，警詢後依性騷擾防治法辦理函送。

被害人在網上秀出報案三聯單。（記者劉慶侯翻攝自treads）

