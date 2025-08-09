騙傳播妹送他回家在樓梯間硬上 惡狼判3年8月

張姓男子被控藉故酒醉，趁傳播妹送他回家時性侵得逞，新北地院判依張男犯強制性交罪判處3年8月徒刑。（情境照）

2025/08/09 12:45

〔記者林嘉東／新北報導〕張姓男子被控藉故酒醉，要求傳播妹小琪（化名）送他回家，趁小琪幫他開門後，將小琪壓在住處公寓1樓梯間牆壁、地面上，性侵得逞。新北地院審理後，將張男依犯強制性交罪判處3年8月徒刑。

判決指出，張姓男子3年前某天在新北市板橋區一家KTV，找來小琪陪他飲酒、歡唱約1小時後，藉故酒醉要求小琪送他返回新北市住處；小琪好心扶張男下樓離去後，在街頭攔了1台計程車，送張男返家。

小琪控訴，她送張男返抵住處外後，張男又要求幫他開公寓大門；未料，當她幫張男開大門後，張男竟趁機把她壓在1樓樓梯間、牆壁與地上，性侵她得逞。

法院審理時，張男辯稱，她沒有硬上小琪，小琪還陪他上樓換衣服，載他們回家的計程車司機也沒有聽到小琪求救，否認性侵小琪。

不過，計程車司機證稱，小琪送張男返家時，叫他在車上等她，等了20分鐘後，覺得不耐煩，還去按電鈴，沒多久小琪就出來，上車後，一直哭說她被性侵，他遂載小琪報案；小琪的友人也證稱，小琪平常很快樂，變得很傷心、憂鬱，提起這件事就會很痛苦。

法官認為，小琪遭性侵時，被壓在樓梯間地板，導致手掌、手腕紅腫、身體多處瘀青等傷，醫院也在小琪下體採到張男DNA，加上張男未與小琪和解，依張男犯強制性交罪判處3年8月徒刑。

