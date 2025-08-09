為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    騙傳播妹送他回家在樓梯間硬上 惡狼判3年8月

    張姓男子被控藉故酒醉，趁傳播妹送他回家時性侵得逞，新北地院判依張男犯強制性交罪判處3年8月徒刑。（情境照）

    張姓男子被控藉故酒醉，趁傳播妹送他回家時性侵得逞，新北地院判依張男犯強制性交罪判處3年8月徒刑。（情境照）

    2025/08/09 12:45

    〔記者林嘉東／新北報導〕張姓男子被控藉故酒醉，要求傳播妹小琪（化名）送他回家，趁小琪幫他開門後，將小琪壓在住處公寓1樓梯間牆壁、地面上，性侵得逞。新北地院審理後，將張男依犯強制性交罪判處3年8月徒刑。

    判決指出，張姓男子3年前某天在新北市板橋區一家KTV，找來小琪陪他飲酒、歡唱約1小時後，藉故酒醉要求小琪送他返回新北市住處；小琪好心扶張男下樓離去後，在街頭攔了1台計程車，送張男返家。

    小琪控訴，她送張男返抵住處外後，張男又要求幫他開公寓大門；未料，當她幫張男開大門後，張男竟趁機把她壓在1樓樓梯間、牆壁與地上，性侵她得逞。

    法院審理時，張男辯稱，她沒有硬上小琪，小琪還陪他上樓換衣服，載他們回家的計程車司機也沒有聽到小琪求救，否認性侵小琪。

    不過，計程車司機證稱，小琪送張男返家時，叫他在車上等她，等了20分鐘後，覺得不耐煩，還去按電鈴，沒多久小琪就出來，上車後，一直哭說她被性侵，他遂載小琪報案；小琪的友人也證稱，小琪平常很快樂，變得很傷心、憂鬱，提起這件事就會很痛苦。

    法官認為，小琪遭性侵時，被壓在樓梯間地板，導致手掌、手腕紅腫、身體多處瘀青等傷，醫院也在小琪下體採到張男DNA，加上張男未與小琪和解，依張男犯強制性交罪判處3年8月徒刑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播