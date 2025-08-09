弒父或因故身亡？新莊箱屍案死者無外傷 解剖報告將出爐

檢警偵辦新莊箱屍案，解剖報告將出爐，將釐清有無毒、藥物反應，釐清死因，還原全案；圖為警方押解死者兒子陳嫌。（記者吳仁捷攝）

2025/08/09 12:11

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警新莊分局偵辦箱屍案，確認死者為陳嫌失蹤3週的父親，但因陳男領有輕度精障手冊，拒不吐露案情，陳母也因精障無法陳述，死者死因及犯案動機成謎，專案小組亟待科學佐證及突破陳嫌心防，取得案情重大突破；據透露，死者解剖時並無發現外傷，目前仍待解剖報告出爐，釐清是否因毒物或藥物等問題致命，還原全案。

據了解，新北市新莊新泰路381巷底，上月28日里長發現一只紅色行李箱傳出惡臭，報警一打開赫見是具無名男屍，且身體、頭部因泡水腫脹腐爛，專案小組偵辦箱屍案，動員30餘名警力，查訪上百名居民，及出動10名隊員日夜不停調閱，回溯長達22天的監視器畫面，將遭覆蓋、模糊的監視器影像還原後，掌握陳男在棄屍點將行李箱推下水溝的畫面，以及從7月6日深夜11時許，從中平路巷內住處推出紅色行李箱的棄屍路線。

檢警掌握陳姓男子涉案重大，上月30日報請檢察官前往陳男住處逮人，同時比對箱屍左手大拇指的殘存指紋，確認死者是陳嫌父親，檢警依殺害直系血親尊親屬、遺棄屍體及湮滅證據等罪將陳男移送新北地檢署，法院認定陳男有滅證、逃亡之虞，裁定羈押。

據了解，檢警解剖後，初判沒有外傷及鈍器挫傷、重擊等傷勢，目前仍待死者解剖採集的檢體出爐，釐清是否毒物或藥物致死，檢警更查出，陳姓死者雖行動不便，但沒有重大慢性病，家中沒有藥物，家族與毒品不沾邊，住處也沒發現違禁品，但因陳嫌與母親都罹患精神障礙無法陳述死因，仍不排除任何可能；檢警在解剖報告出爐後，不排除借訊陳嫌，釐清陳男是否涉嫌弒父或陳父因故身亡後，陳男畏罪或無力處理，因而棄屍等動機。

