30元油錢也要貪！台中市食安處技士丟頭路 得繳1萬元換緩刑

2025/08/09 11:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市食品藥物安全處陳姓技士將配發值勤的公務機車，在下班前與下班後挪為自己代步車，再填寫不實的行駛路線，詐得油費30元，被食安處發現而舉發，他於去年3月自行離職時繳回30元，台中地方法院認為他行為操守可議，依「公務員假借職務上之機會詐欺得利未遂罪」判刑4月，但宣告緩刑2年，條件是支付公庫1萬元。

判決書指出，台中市食品藥物安全處陳姓技士（任職時間為2023年4月至2024年3月28日），他明知配屬的公務值勤用車，應按「台中市政府及所屬各機關公務車輛管理使用要點」規定，不得挪為私用，使用完畢後應停放於指定場所，不得公器私用，他卻於去年2月1、2、5、6、17日共5日，假借職務機會，把配屬自己使用的公務機車，在上班前及下班後，當做自己往返頂何厝公車站與台中市食品藥物安全處實驗室之間的代步車。

陳男公器私用後，於去年2月17日與29日，兩度到加油站加油各129、100元，在「安全組第四區隊公務車輛每日消耗油量統計表」填載不實的行駛路線，核銷油費詐得30元，被台中市食品藥物安全處告發，陳男則於去年3月離職時繳回30元。

台中地方法院認為，陳男身為公務員技士，受國家俸祿，竟為貪圖小利而詐領不法利益，行為操守可議，有損人民信賴，但考量他坦承犯行，已繳回30元，另外，他尚未領錢之前，就被食安處內部發現，屬於未遂，依「公務員假借職務上之機會詐欺得利未遂罪」判刑4月，但考量他無前科，因一時失慮觸法且坦承犯行，應知所警惕而無再犯之虞，宣告緩刑2年，條件是支付公庫1萬元，可上訴。

