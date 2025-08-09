為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    醉漢持刀搶救護車 飆上國道自撞仍頑抗

    余男搶走關西消防分隊的救護車後，狂飆上國道最後失控自撞被捕。（讀者提供）

    2025/08/09 11:25

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮58歲余姓男子酒後抓狂持刀搶救護車，飆上國道自撞後，還一度手持雙刀跟員警對峙，新埔警分局跟國道警察一邊手持臂盾躲避其攻擊，一邊祭出辣椒水、棉被以及警棍，才把他成功壓制逮捕。將依強盜、公共危險、妨害公務等罪嫌移送法辦。

    縣府消防局表示，被搶的救護車車頭被撞壞、右前輪爆胎、車身也有多處刮擦痕，實際損失還待評估，將會求償。

    這起驚悚的劫救護車事件，起因是昨晚余男心情不好猛灌黃湯，幾杯下肚後持刀揚言要自殺，家人心驚，遂於9點34分首度報案求救，但當石光派出所員警和關西消防分隊到場後，他卻佯裝醉倒入睡了，一行人只好「撤兵」。

    沒想到他又再鬧，深夜10點40分，余男家人再度報案求援，警方和救護人員「原班人馬」趕到場，他卻再次佯裝醉酒熟睡中，就在大家無奈逐漸撤離時，余男突然跳起且持刀對救護人員咆哮、作勢攻擊，最後趁隙搶走救護車，一路飆上國道3號，闖入關西服務區。

    石光所員警和關西消防分隊等一路尾隨追捕，但是余男卻在關西服務區內逆向衝撞警車，再掉頭南下往芎林而去，但疑因不勝酒力，在南下77公里處失控自撞護欄才停車，但他卻仍頑強持刀抵抗，經國道警方支援後，員警才終於合力把他壓制逮捕，交由關西消防分隊強制送醫。

    新埔分局表示，余男跟員警對峙時造成自身手臂刀傷，石光所同仁則被拉傷和抓傷，所幸2人的傷勢都沒有大礙。

    新竹縣關西消防分隊被醉漢搶走後自撞受損的救護車。（記者黃美珠攝）

    被搶的救護車右前輪因為自撞而爆胎。（記者黃美珠攝）

    被搶的救護車車身多處受損。（記者黃美珠攝）

