騙很大！誆稱「台北地檢署檢察官」詐財 真實身分是綁鐵粗工

2025/08/09 11:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市80多歲蔡姓老翁接獲自稱「宜蘭榮總」來電，指控老翁的健保卡被冒用盜領醫療補助，涉嫌刑事犯罪，必須把存款領出來交給檢察官「監管」，否則將拘提入獄「蹲苦窯」，這是「假檢警」的老騙術，老翁卻嚇得趕緊交出130萬元，騙徒食髓知味，又要老翁交款100萬元，台中市警局第五分局與老翁設下「請君入甕」之局，抓到假的「台北地檢署檢察官」，竟是年僅25歲、原本從事綁鐵粗工（俗稱綁鐵仔）的陳姓車手，台中地檢署依共同犯詐欺取財未遂罪起訴。

台中市第五分局偵查指出，老翁於今年5月下旬，接獲自稱「宜蘭榮總」人員的詐騙電話，雖是「假檢警」的老騙術，老翁卻相當緊張，深怕自己一把年紀得入獄「蹲苦窯」，依對方指示面交現金130萬元後，他發覺有異，隨即向五分局文昌派出所報案。

文昌派出所受理後，發現詐騙集團持續聯繫老翁，企圖再詐騙再面交100萬元，文昌所員警遂與老翁合作，用假鈔票誘捕，5月24日在北屯區仁和公園內，成功抓到來面交的25歲陳姓車手。

警方發現這名穿著休閒服裝，戴帽子與口罩，不斷講電話的「假檢察官」，原本職業是綁鐵粗工，在他身上查扣「台北地檢署公證部收據」等假公文與偽造的收據，陳男也只能坦承自己是詐欺集團派來的車手，台中地檢署依加重詐欺（共同犯詐欺取財）未遂罪提起公訴。

