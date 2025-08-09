為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    惡劣！搜刮車內財物還盜刷 嘉縣竊賊連犯9案落網

    60餘歲陳姓嫌犯在嘉義縣鹿草鄉犯下多起汽車竊盜案。（記者蔡宗勳攝）

    2025/08/09 11:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣水上警分局轄內近期發生多起汽車車內財物失竊案，被偷走車上現金及貴重物品，竊賊還拿著偷來的信用卡買火車票到高雄百貨公司盜刷，行徑囂張。警方獲報後，分析作案手法，研判為同一犯嫌所為，立即成立專案小組展開調查。經鍥而不捨追查，8日早上將60餘歲陳姓犯嫌逮捕到案，初步清查犯下9件竊盜案，訊後依竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

    警方調查，發現60餘歲陳姓犯嫌搭乘公車到水上警分局轄區後，以徒步方式在社區尋找作案目標，且全程佩戴口罩遮掩身分，企圖製造斷點。經專案小組連日追查，發現其犯案後搭乘公車往嘉義市方向逃逸，幹員立即開車尾隨監控，趁其下車時將其逮捕並起獲部分贓物。

    據了解，多位鹿草鄉親的車上的金錢及財物都被偷，有人被偷走10多萬現金，甚至打破汽車的後座三角窗開門闖入，偷走信用卡買火車票坐到高雄，在一間百貨公司盜刷4萬多元，被害人損失慘重。

    警方呼籲民眾平時停車務必上鎖車門，貴重物品隨身攜帶，切勿置於車內。警方也會持續加強巡邏密度，全力守護民眾財產安全。

    陳姓汽車竊盜犯落網後，起出的現金等贓物。（警方提供）

