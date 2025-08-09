法男「黑紙洗美金」詐燒烤店老闆700萬 想再騙1000萬被揭穿

桃園地檢署已因詐欺案件，將法國籍男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2025/08/09 10:31

〔記者周敏鴻／桃園報導〕法國籍1名男子學習「黑紙洗美金」詐術後，去年10月間前往桃園市1處燒烤店，騙信燒烤店老闆，他能將700萬台幣洗成700萬美金，唬得燒烤店老闆一愣一愣地交出700萬台幣；法國籍男子貪心不足，以台幣洗壞為由，要燒烤店老闆再交出1000萬元，騙局才被揭穿，桃園地檢署已依詐欺案件將法國籍男子提起公訴。另有1名外籍男子是在逃同夥，目前通緝中。

「黑紙洗美金」是源起於非洲國家的詐術，澱粉添加優碘溶於水後再均勻平舖在美鈔等紙鈔上，風乾後紙鈔表面會染黑，即為「黑紙」，後續將黑紙放入攙有維他命C成分的水中，加熱攪拌，就能快速還原為美金等紙鈔；「黑紙洗美金」詐術，會先將一般紙張剪裁跟美鈔一樣大，都染黑成黑紙後，以黑色真鈔向他人展示、待對方受騙，再以一般紙張製作的黑紙，佯裝成處理過的美鈔，騙他人花錢兌換或購買。

檢方調查，法國籍男子來台後，去年10月間前往桃園市1處燒烤店，跟燒烤店老闆閒聊，雙方熟絡後，法國籍男子騙稱可以將台幣洗成美金，還表演了「黑紙洗美金」，讓燒烤店老闆相信後，交出700萬台幣，想要洗成700萬美金，一舉致富。

法國籍男子見燒烤店老闆上當，還想再騙，甚至佯稱700萬台幣在洗成美金時毀壞，要求燒烤店老闆去年11月27日再交付1000萬台幣，過程中，燒烤店老闆打開法國籍男子準備的道具，發現一堆假鈔，才知道自己被騙，氣得半死。

