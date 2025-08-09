為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    法男「黑紙洗美金」詐燒烤店老闆700萬 想再騙1000萬被揭穿

    桃園地檢署已因詐欺案件，將法國籍男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    桃園地檢署已因詐欺案件，將法國籍男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    2025/08/09 10:31

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕法國籍1名男子學習「黑紙洗美金」詐術後，去年10月間前往桃園市1處燒烤店，騙信燒烤店老闆，他能將700萬台幣洗成700萬美金，唬得燒烤店老闆一愣一愣地交出700萬台幣；法國籍男子貪心不足，以台幣洗壞為由，要燒烤店老闆再交出1000萬元，騙局才被揭穿，桃園地檢署已依詐欺案件將法國籍男子提起公訴。另有1名外籍男子是在逃同夥，目前通緝中。

    「黑紙洗美金」是源起於非洲國家的詐術，澱粉添加優碘溶於水後再均勻平舖在美鈔等紙鈔上，風乾後紙鈔表面會染黑，即為「黑紙」，後續將黑紙放入攙有維他命C成分的水中，加熱攪拌，就能快速還原為美金等紙鈔；「黑紙洗美金」詐術，會先將一般紙張剪裁跟美鈔一樣大，都染黑成黑紙後，以黑色真鈔向他人展示、待對方受騙，再以一般紙張製作的黑紙，佯裝成處理過的美鈔，騙他人花錢兌換或購買。

    檢方調查，法國籍男子來台後，去年10月間前往桃園市1處燒烤店，跟燒烤店老闆閒聊，雙方熟絡後，法國籍男子騙稱可以將台幣洗成美金，還表演了「黑紙洗美金」，讓燒烤店老闆相信後，交出700萬台幣，想要洗成700萬美金，一舉致富。

    法國籍男子見燒烤店老闆上當，還想再騙，甚至佯稱700萬台幣在洗成美金時毀壞，要求燒烤店老闆去年11月27日再交付1000萬台幣，過程中，燒烤店老闆打開法國籍男子準備的道具，發現一堆假鈔，才知道自己被騙，氣得半死。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播