    以牙還牙！台中3樓住戶噪音擾人 2樓居民持棍敲外牆罵「白目」

    2樓住戶指3樓居民發出噪音，「厝邊隔壁好言相勸，卻是這樣白目」。（翻攝社會事新聞影音）

    2025/08/09 10:11

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市中區仁愛街一棟公寓，昨天（8日）夜間10時許，發生2樓住戶不滿鄰居發出噪音，跨窗持長棍敲打公寓外牆的誇張畫面，還引來一群民眾圍觀，這位2樓居民還氣得大罵三字經，指3樓鄰居「白目」，台中市警局第一分局員警抵達時，現場已無狀況，目前正訪查釐清始末，不排除用「社會秩序維護法」等法律處罰。

    上述過程也被網友拍攝影片上傳網路，畫面可見2樓穿白衣的男住戶，面對樓下圍觀的民眾，他大聲解釋說，「厝邊隔壁好言相勸，卻是這樣白目（指鄰居發出噪音，他好言相勸都沒改善）」，隨後這位住戶燃起一根菸，上半身跨出窗戶，持長棍敲擊3樓住戶的外牆。

    第一分局指出，警方是昨夜10時39分接獲報案，指稱中市中區仁愛街3樓住戶妨害安寧，並引發同棟2樓住戶不滿，以長棍敲打外牆，但警方抵達時，狀況已經結束，沒發現噪音或其他妨害安寧行為，現場人群也散去，沒有肢體衝突等情事，今天（9日）持續訪查事件的始末。

    第一分局強調，依刑法第304條規定，「以強暴脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權力者，處三年以下有期徒刑、拘役、或9000元以下罰金」（強制罪），刑法第354條亦有毀損罪的規範，另外，「社會秩序維護法」第72條也規定，「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧，不聽禁止者」，處1萬元以下罰鍰，第一分局依法究辦中，並將加強該區域巡邏。

    第一分局的分局長林大為則強調，鄰里爭議應冷靜理性溝通，切勿以製造噪音、敲打牆壁或其他干擾方式解決，以免觸法並影響社區和諧。

    2樓居民跨上半身跨窗，持長棍敲打3樓住戶的外牆。（翻攝社會事新聞影音）

    熱門推播