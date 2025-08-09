澎湖漁船被大火吞噬 船長跳海逃生

澎湖海域火燒船，澎湖海巡隊前往噴水救援。（澎湖海巡隊提供）

2025/08/09 09:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕將軍籍漁船「惠富鴻16」因電瓶問題，今（9）日由友船恰進號自將軍港拖帶，準備前往馬公上架維修，不料行經風櫃四角嶼海域，突然起火燃燒，由於火勢又快又猛，迅速吞噬玻璃纖維船體，冒出黑煙引發風櫃西守望哨注意，立即呼叫澎湖海巡隊前往救援，惠號許姓船長跳海逃生，由千陽號緊急馳援救回。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊調查指出，風櫃西守望哨今（9）日上午7時許，在風櫃西0.3浬處發現有漁船失火，為「惠富鴻16」漁船，船上船員數量未知，即通報巡防區請求海巡派艇前往救援。第八（澎湖）海巡隊第一時間接獲巡防區通報後，立即調派線上PP-10091艇前往協處，經10091艇查看海圖後表示該處水深不足無法進入。

請繼續往下閱讀...

澎湖海巡隊立即改派遣吃水較輕之PP-3519艇全速馳往救援。途中接獲該漁船船長已由附近友船救起，並請海巡隊巡防艇抵達現場立即投入滅火作業，上午8時15分PP-3519艇抵達現場，全船立即完成滅火部署，並以強力水柱實施滅火，上午8時45分3519艇回報，火勢已完全熄滅，惟仍有悶燒情形復燃跡象，由巡防艇在旁警戒，另該漁船相關起火原因仍尚待釐清。

根據了解，惠富鴻16號因電瓶問題，由恰進號拖帶至馬公檢修，半途中可能電線走火，被千陽號由案山馳援救起，許姓船長被安置在洽進號上，至於惠號漁船則已全燬，不堪使用。

漁船滅火後，已呈現全毀狀態。（澎湖海巡隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法