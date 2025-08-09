台北男無照開車連撞傷人 車內搜出喪屍菸彈、毒咖啡包疑毒駕

27歲陳姓男子駕駛自小客車行經和平東路三段時，先追撞同向停等紅燈的轎車，接著又連環撞上另4輛汽車及1輛機車。（記者鄭景議翻攝）

2025/08/09 10:18

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市大安區8月6日下午驚傳嚴重連環車禍，一名27歲陳姓男子無照駕駛自小客車行經和平東路三段時，先追撞同向停等紅燈的轎車，接著又連環撞上另4輛汽車及1輛機車，造成多車毀損，50歲蘇姓機車騎士被撞倒壓車底，背部脊椎及肋骨骨折並輕微內出血，目前仍住院觀察中。警方在陳男車內起出喪屍菸彈、毒咖啡包等毒品，懷疑他涉毒駕上路，全案已移送法辦。

警方指出，陳男案發後聲稱開車途中突感頭暈未及煞車釀禍，救護人員將他送往醫院治療時，員警察覺他眼神渙散、步態不穩，身上還散發濃烈毒品氣味；就診期間，他還疑似在警方陪同下前往醫院檢查上廁所時，在廁所內吸毒後，將含有依托咪酯的電子菸拆解棄置於廁所內。眼尖員警發現他在上完廁所出來時神色怪異，立即進到廁所裡檢查，才發現毒品。

陳男出院後，警方帶他返事故現場檢查車輛，當場在車內查獲疑似「喪屍菸彈」電子菸油1瓶、二級毒品咖啡包90包，以及三級毒品FM2藥錠13顆。初步檢驗顯示，菸油與咖啡包均呈毒品陽性反應，警方懷疑陳男涉毒駕，已採集尿液及毒品送驗，並追查毒品來源。

大安分局表示，陳男除疑涉毒駕外，還是無照駕駛，已依法舉發並扣車，全案依公共危險罪、重傷害罪及違反毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。檢察官偵訊後以涉犯《刑法》公共危險罪及《毒品危害防制條》，向法院聲請羈押禁見獲准。

警方在陳男車內起出喪屍菸彈、咖啡包等毒品。（記者鄭景議翻攝）

