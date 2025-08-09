得不償失！男子開車壓住停車場智能擋板 省1340元被起訴

桃園地檢署已因詐欺案件，將黃姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市黃姓男子去年9月13日起，8度將轎車開往平鎮區1處停車場停放，該停車場採用車主停妥車輛後智能擋板會升起的方式，後續車主付費，智能擋板降下才能取車，黃男卻自以為聰明，停車時刻意用車輪壓著智能擋板，讓擋板升不起來而無法計費，他共省下1340元停車費，卻因貪小便宜被場方報案偵辦，桃園地檢署依詐欺案件提起公訴。

黃男9月13日凌晨將轎車停入該停車場後，停了10多個小時，才於當天下午3點多駕車離開，檢方調查，黃男為了不繳納120元停車費，停車時刻意將轎車輪胎壓在智能擋板上，智能擋板因此無法升起，黃男停車的時間未被記錄，後續也不用繳費就能取車。

黃男食髓知味，去年9月14日到同年月25日，又7度將轎車以相同手法停入該停車場，省下1220元停車費，還好停車場管理員巡場時發現有異，調閱監視器後掌握黃男犯行，趕忙報警，警方將他函送桃檢偵辦；桃檢認為，黃男為了自己的不法利益，用不正方法由收費設備詐欺得利，已涉觸詐欺罪。

