為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    得不償失！男子開車壓住停車場智能擋板 省1340元被起訴

    桃園地檢署已因詐欺案件，將黃姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    桃園地檢署已因詐欺案件，將黃姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    2025/08/09 10:08

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市黃姓男子去年9月13日起，8度將轎車開往平鎮區1處停車場停放，該停車場採用車主停妥車輛後智能擋板會升起的方式，後續車主付費，智能擋板降下才能取車，黃男卻自以為聰明，停車時刻意用車輪壓著智能擋板，讓擋板升不起來而無法計費，他共省下1340元停車費，卻因貪小便宜被場方報案偵辦，桃園地檢署依詐欺案件提起公訴。

    黃男9月13日凌晨將轎車停入該停車場後，停了10多個小時，才於當天下午3點多駕車離開，檢方調查，黃男為了不繳納120元停車費，停車時刻意將轎車輪胎壓在智能擋板上，智能擋板因此無法升起，黃男停車的時間未被記錄，後續也不用繳費就能取車。

    黃男食髓知味，去年9月14日到同年月25日，又7度將轎車以相同手法停入該停車場，省下1220元停車費，還好停車場管理員巡場時發現有異，調閱監視器後掌握黃男犯行，趕忙報警，警方將他函送桃檢偵辦；桃檢認為，黃男為了自己的不法利益，用不正方法由收費設備詐欺得利，已涉觸詐欺罪。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播