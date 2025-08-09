高雄漁船在日外海遭撞沉 肇事漁船找「秋刀魚」釀禍得賠4400萬

高雄籍「再發8號」漁船在日本外海捕撈秋刀魚時，撞擊我國漁船造成沉沒。（翻攝「國家運輸安全調查委員會重大運輸事故調查報告」）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄籍「瑞盈號」遠洋漁船在日本海域進行撈捕作業時，遭同為高雄籍「再發8號」漁船撞擊沉沒，「瑞」船上61人被「再」船救起，無人傷亡，但保險公司認為「瑞」號沉沒與「再」號有關，提告索賠4400萬元，法官認為，「再」號當時只顧著找「秋刀魚」，沒注意海況肇事，因此判船長和船公司應賠這筆鉅款。

判決指出，2019年6月19日瑞盈號自高雄港出發，前往北太平洋漁區捕撈秋刀魚，9月10日當地時間清晨4點，「瑞」號在日本釧路港東方796浬處公海下網撈捕秋刀魚時，遭同為高雄籍的「再發8號」漁船撞擊，「瑞」號船艙進水，一個小時後沉沒，船上61人（4台籍、29印尼籍、28菲律賓籍）全數由「再」號漁船救起，人員均安。

由於「瑞」號有保險，保險公司事後賠了4400萬元給「瑞」號的船公司，保險公司認為肇事原因為「再」號沒注意海況造成，因此向「再」號和所屬船公司提告索討4400萬元。

高雄地方法院審理時，「再」號和船公司辯稱，現場當時發生濃霧，能見度差，加上「瑞」號沒有開啟船上燈具，吳姓船長才沒有發現「瑞」號；但法官根據「國家運輸安全調查委員會重大運輸事故調查報告」，確認「再」號在事故發生前已撈捕完一批秋刀魚，他們為了尋找下一批魚群，才會沒有注意海況發生碰撞，因此事故原因與「瑞」號無關，是「再」號的單獨過失，因此判「再」號船長和船公司應賠4400萬元，可上訴。

