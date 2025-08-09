為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄漁船在日外海遭撞沉 肇事漁船找「秋刀魚」釀禍得賠4400萬

    高雄籍「再發8號」漁船在日本外海捕撈秋刀魚時，撞擊我國漁船造成沉沒。（翻攝「國家運輸安全調查委員會重大運輸事故調查報告」）

    高雄籍「再發8號」漁船在日本外海捕撈秋刀魚時，撞擊我國漁船造成沉沒。（翻攝「國家運輸安全調查委員會重大運輸事故調查報告」）

    2025/08/09 10:28

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄籍「瑞盈號」遠洋漁船在日本海域進行撈捕作業時，遭同為高雄籍「再發8號」漁船撞擊沉沒，「瑞」船上61人被「再」船救起，無人傷亡，但保險公司認為「瑞」號沉沒與「再」號有關，提告索賠4400萬元，法官認為，「再」號當時只顧著找「秋刀魚」，沒注意海況肇事，因此判船長和船公司應賠這筆鉅款。

    判決指出，2019年6月19日瑞盈號自高雄港出發，前往北太平洋漁區捕撈秋刀魚，9月10日當地時間清晨4點，「瑞」號在日本釧路港東方796浬處公海下網撈捕秋刀魚時，遭同為高雄籍的「再發8號」漁船撞擊，「瑞」號船艙進水，一個小時後沉沒，船上61人（4台籍、29印尼籍、28菲律賓籍）全數由「再」號漁船救起，人員均安。

    由於「瑞」號有保險，保險公司事後賠了4400萬元給「瑞」號的船公司，保險公司認為肇事原因為「再」號沒注意海況造成，因此向「再」號和所屬船公司提告索討4400萬元。

    高雄地方法院審理時，「再」號和船公司辯稱，現場當時發生濃霧，能見度差，加上「瑞」號沒有開啟船上燈具，吳姓船長才沒有發現「瑞」號；但法官根據「國家運輸安全調查委員會重大運輸事故調查報告」，確認「再」號在事故發生前已撈捕完一批秋刀魚，他們為了尋找下一批魚群，才會沒有注意海況發生碰撞，因此事故原因與「瑞」號無關，是「再」號的單獨過失，因此判「再」號船長和船公司應賠4400萬元，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播