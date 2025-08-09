董事長二度偷吃生子！囂張小四到處炫耀 董娘不忍了怒告

董事長二度偷吃產2私生子，董娘不忍了提告獲判賠200萬。（情境照）

〔記者林嘉東／台北報導〕台北市一家公司董事長洪男偷吃黃姓女員工，黃女為他生下1個女兒，兩人竟不避嫌，高調帶著私生女出席各種聚會、活動、旅遊等公開場合，讓元配崩潰提告，向先生與黃女索賠200萬。士林地院審理後判2人要賠董娘200萬。

洪妻說，她與先生11年前結婚後，育有3名未成年子女，3年前，先生突然告訴她與黃姓女員工有染，黃女還為他生下一個女兒，未料，先生竟帶著黃女與2人的女兒，一同出現在她公司，還出席各種聚會、活動、旅遊等公開場合，讓她忍受同事異樣眼光及八卦，讓她崩潰，忍無可忍，向先生與黃女求償200萬元精神慰撫金。

洪男抗辯指出，他與妻子的婚姻早已名存實亡，他與妻子結婚後第5年，即與陳姓女子生下1兒子，妻子當年就同意讓陳女住進家中，專職照顧家中3個小孩，與他和陳女生的兒子；4年前，他與黃女交往期間，太太就已知情，見他帶著黃女與黃女生的女兒一同出席公開場合、餐會及家庭旅遊後，仍表示願意與他繼續維持婚姻生活，因此不能主張侵害她的配偶權。

不過法官認為，洪男婚後，先與陳女外遇生子，洪妻因愛包容、忍讓，洪不僅未珍惜，反以此為藉口肆意妄為，接著又與黃女外遇生女，以滿足個人私慾；黃女則明知洪已婚，替洪生女後，與洪毫無忌憚共同出席各種聚會、活動、旅遊等公開場合，對2人的婚外情行為引以為傲，踐踏洪妻的人性尊嚴，使洪妻須忍受周邊親人、同事、朋友異樣眼光及各種流言蜚語，嚴重侵害洪妻配偶權，判洪男、黃女須連帶賠償洪妻200萬元精神慰撫金。

