假和解騙法官！車手詐婦人237萬元 只賠6000元求輕判被駁回

2025/08/09 09:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子蔡耿豪去年當詐欺集團車手，與男子蔡牧樺向台中市劉姓婦人詐財，蔡牧樺詐得50萬元，蔡耿豪詐得237萬餘元，一審依共同詐欺取財罪分別判刑1年3月、1年4月，蔡耿豪上訴主張自己改過自新，努力賺錢賠償劉婦和解，一審量刑卻比沒和解的蔡牧樺重，聲明減刑輕判，二審法官打臉指出，蔡耿豪兩度向劉婦詐財，金額遠高共犯蔡牧樺，且只支付6000元就食言而肥，顯示無積極賠償誠意（假和解騙法官輕判），駁回上訴。

判決書指出，33歲從事輕鋼架工作的蔡耿豪，去年改行當車手，與19歲原本從事服務業的男子蔡牧樺（羈押中），假冒投資公司專員向劉婦詐財，蔡牧樺於2月29日詐得50萬元，蔡耿豪接手於3月6日與12日，向劉婦詐得各175萬元、62萬餘元，合計237萬餘元，兩人之後被台中警方法辦，蔡牧樺宣稱沒酬勞，蔡耿豪則承認賺到2萬3000元。

台中地院審理時，兩人都坦承犯行，蔡牧樺指自己無能力賠償劉婦，蔡耿豪則與劉婦和解，分期付款賠償，一審各判刑1年3月、1年4月，犯罪所得沒收，蔡耿豪上訴二審指稱，自己因一時失慮觸法，已體認詐欺犯罪對社會的危害，他深感悔意，決心改過自新，從事正當職業努力賺錢賠償，一審量刑卻沒考量他與劉婦和解的事實，量刑竟比沒和解的共犯蔡牧樺重，違反比例原則，聲明減刑輕判。

高等法院台中分院二審打臉質疑，蔡耿豪兩度取款詐得237萬餘元，遠高蔡牧樺的50萬元，犯罪情節比較重，且蔡耿豪與劉婦雖和解，僅支付2期共6000元後，即未再支付履行賠償責任，顯示他無積極賠償劉婦的誠意，駁回上訴，可再上訴三審。

