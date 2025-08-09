高雄凌晨自撞車禍 32歲騎士疑自撞分隔島倒路中央死亡

高雄三民區凌晨自撞車禍，32歲陳姓騎士人車倒地，不幸身亡。（民眾提供）

2025/08/09 09:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市三民區同盟二路上今（9）日凌晨3時36分，發生一起疑似自撞車禍，32歲陳姓男騎士當場身亡，現場未聞到酒味，至於是否酒駕，警方表示需待檢察官相驗指揮抽血鑑驗，才能釐清案情。

三民第一分局於8月9日凌晨3時36分獲報，在三民區同盟二路發生交通事故，有民眾倒臥路中，隨即派轄區哈爾濱所警網趕赴現場查處，並通報交通分隊到場測繪。

警方指出，騎士陳男沿三民區同盟二路東向西行駛，研判疑似不明原因擦撞路中分隔島、路樹後，自摔倒臥路中，造成陳男頭顱破裂，經消防救護人員到場確認陳男已明顯無生命跡象，未送醫。

由於現場未聞到酒味，肇事原因初步研判疑為不慎自摔，詳細肇事原因及責任仍待進一步事故分析鑑定。

三民第一分局呼籲用路人深夜駕車時除注意路況外，並應減速慢行，隨時注意行車狀況，才能確保行車安全。

高雄三民區凌晨自撞車禍，32歲陳姓騎士不幸身亡。（民眾提供）

高雄三民區凌晨自撞車禍，32歲騎士不幸身亡，警方現場丈量、採驗證物。（民眾提供）

