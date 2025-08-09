為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄凌晨自撞車禍 32歲騎士疑自撞分隔島倒路中央死亡

    高雄三民區凌晨自撞車禍，32歲陳姓騎士人車倒地，不幸身亡。（民眾提供）

    高雄三民區凌晨自撞車禍，32歲陳姓騎士人車倒地，不幸身亡。（民眾提供）

    2025/08/09 09:40

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市三民區同盟二路上今（9）日凌晨3時36分，發生一起疑似自撞車禍，32歲陳姓男騎士當場身亡，現場未聞到酒味，至於是否酒駕，警方表示需待檢察官相驗指揮抽血鑑驗，才能釐清案情。

    三民第一分局於8月9日凌晨3時36分獲報，在三民區同盟二路發生交通事故，有民眾倒臥路中，隨即派轄區哈爾濱所警網趕赴現場查處，並通報交通分隊到場測繪。

    警方指出，騎士陳男沿三民區同盟二路東向西行駛，研判疑似不明原因擦撞路中分隔島、路樹後，自摔倒臥路中，造成陳男頭顱破裂，經消防救護人員到場確認陳男已明顯無生命跡象，未送醫。

    由於現場未聞到酒味，肇事原因初步研判疑為不慎自摔，詳細肇事原因及責任仍待進一步事故分析鑑定。

    三民第一分局呼籲用路人深夜駕車時除注意路況外，並應減速慢行，隨時注意行車狀況，才能確保行車安全。

    高雄三民區凌晨自撞車禍，32歲陳姓騎士不幸身亡。（民眾提供）

    高雄三民區凌晨自撞車禍，32歲陳姓騎士不幸身亡。（民眾提供）

    高雄三民區凌晨自撞車禍，32歲騎士不幸身亡，警方現場丈量、採驗證物。（民眾提供）

    高雄三民區凌晨自撞車禍，32歲騎士不幸身亡，警方現場丈量、採驗證物。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播