    免錢最貴！水電工「省1萬」撿屍酒店妹 事後賠50倍換免坐牢

    陶姓水電工撿屍酒店妹，事後付50萬才讓自己免坐牢。示意圖。（資料照）

    2025/08/09 10:01

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕陶姓水電工在高雄某酒店消費，結識酒店妹小舞（化名），他買下小舞全場要帶她去吃宵夜，但沒付15800元的「S費」，小舞酒醉失去意識，被陶男拉去旅館性侵得逞，事後小舞驗傷提告，陶男賠了30萬元和解，法官雖輕判陶男緩刑4年，但要他再支付20萬元給公庫 ，並提供120小時義務勞務。

    判決指出，去年7月25日凌晨，陶男在酒店消費時，跟坐枱的小舞聊得很起勁，他買下小舞全場要帶她外出吃宵夜，結果小舞剛上車，酒勁發作呈現泥醉狀態，陶男見有機有趁，直接把車開去旅館，趁小舞無力反抗時，對她性侵得逞。

    過程中，小舞反抗，還嚷著：「不要，我有老公」，但因酒醉身體無力，被做完整套流程後，陶男也沒付15800元的「S費」，小舞報警驗傷提告性侵，陶男此時才驚覺事情大條，趕緊拿出30萬元賠給小舞，小舞也同意原諒他。

    高雄地方法院審理時，陶男坦承犯行，法官考量雙方已和解，且陶男也沒有前科，因此依強制性交罪判他徒刑2年、另宣告緩刑4年，但要他再支付20萬元給公庫 ，並提供120小時義務勞務，可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

