設備技師公司浴室裝手錶型針孔 偷拍女同事出浴春光

設備技師公司浴室裝手錶針孔，偷拍女同事出浴春光。（情境照）

2025/08/09 09:36

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣黃姓設備技師在公司宿舍浴室偷裝手錶型針孔攝影機，偷錄女同事小美出浴春光，結果當場被小美發現報警，新竹地院依無故攝錄他人性影像罪判刑6月。

法官調查，黃男與小美原為同一公司同事，且同住公司宿舍不同房間。黃男為滿足私窺慾望，竟於去年10月22日21時30分許，在址設新竹縣竹北市公司宿舍共用浴室內，擺放手錶型針孔攝影機在置物櫃上，朝向淋浴設備方向拍攝。

請繼續往下閱讀...

當時小美入內淋浴，黃男即以此方式竊錄小美洗澡裸露胸部、臀部等性影像電磁紀錄，並存入筆記型電腦內後開啟查看，而供己觀賞。經小美當場發現查覺並報警處理，始查知上情。

法官審酌黃男與小美為同一公司員工，黃男竟為圖一己之私欲，趁共用衛浴設備機會，偷拍小美淋浴時性影像，嚴重侵害隱私權。

黃男犯後固然自始坦承犯行，並有意賠償，然因其行為實嚴重戕害同事間信賴關係，使被害人內心留下難以抹滅陰影，深陷唯恐該等影像外流恐懼之中，自難獲得被害人諒解，且不願談和解事宜。

黃男於審理時就自身行為，表示願意就醫、進一步接受身心評估，惟縱已經預約，實際上仍尚未進行，即難以此憑斷其已積極面對自身責任，欲竭力彌補或改善現狀，最後依無故攝錄他人性影像罪判刑6月。

至於扣案微型攝影機因同具隱密錄影功能，法官考量現今科技水準，該影像檔案縱經刪除，亦得於還原後再大量複製，一旦曝光，對於被害人名譽及身心影響甚鉅，為確實保障被害人隱私，自應依法宣告沒收。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法