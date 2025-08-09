屏東小學生「挫賽」遭嘲笑老師不處理 家長怒提國賠

屏東地方法院。（記者葉永騫攝）

2025/08/09 09:36

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣泰武鄉某國一名3年級學生，111年時因為肚子不舒服卻不敢在上課時去上廁所，挫屎在內褲，遭到同學嘲笑和異樣眼光，家長得知後怪老師太嚴厲，也未幫挫屎學生處理，造成這名學生自尊心受損，伴有焦慮之適應障礙症及創傷後壓力症，家長於是對學校提出國賠案，要求賠償17萬餘元，屏東地方法院駁回家長聲請。

法官認為，學生挫屎於褲子係屬偶發之行為並非學生行為之常態，老師無法事先預防，這名學生為國小3年級之學生，年約10歲，已對隱私及尊嚴有所認知，老師尊重學生身體自主權，而未強行介入，難謂有何故意或過失，學生挫屎後可利用下課或其他休息時間清潔身體及内褲或打電話給家長，不應怪老師疏忽。

另外，這名學生挫屎於褲子未告知老師及其他同學，有可能因為自尊而不願其挫屎之事讓其他同學或第三人知悉，但家長卻透過LINE家長群組、臉書個人頁面發表學生挫屎於褲子並因而泌尿道感染就醫之相關訊息及照片，讓同學周知致遭到同學異樣眼光，進而產生創傷後壓力症，適應障礙症，認為老師並沒有過失或怠於執行職務，因此家長要求學校賠償並無理由，裁定駁回。

