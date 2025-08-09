為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    菲籍移工縱火、砍殺同事 因一動作躲過無期徒刑

    紡織廠宿舍大火，移工跑到安全處待援。（民眾提供）

    2025/08/09 09:01

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣和美鎮一間紡織公司的菲律賓移工尼克與同鄉的同事葛雷恩，前年11月間發生衝突，尼克竟持刀追殺對方，又用瓦斯噴燈攻擊，造成宿舍大火，葛雷恩身受多數刀傷和燒燙傷，最後送醫不治。起訴該案的檢察官向法官求處無期徒刑，但彰化地院國民法官考量其犯後態度和大火發生後，尼克進入火場救火，顯示其仍有人性的基本良知，因此判15年徒刑。

    彰化地方法院今天在網路公布量刑理由。雖然尼克向法官表示，因懷疑死者向其妻爆料，指他在台另有女友，導致他跟太太婚姻破裂，因而懷恨在心，才動殺機。但法官認定，沒有證據證明葛雷恩有刺激被告之行為。被告對於葛雷恩具有殺人的直接故意。

    尼克2次朝睡覺中的葛雷恩潑灑汽油引燃大火，葛雷恩發現逃出時，被告又持鐮刀砍傷對方，迫使葛雷恩再退回大火燃燒中的房間，使葛雷恩受嚴重燒灼傷而遂行殺人犯行，手段殘忍，且其在有人居住的宿舍潑灑大量汽油點火引燃，其放火手段具有燃燒範圍及程度均無法控制的高度危險性。在葛雷恩臉部潑灑易燃液體的恐嚇手段，情節非屬輕微。

    被告陳述隻身來台工作，希望改善家人生活經濟狀況，但卷內證據顯示，被告並未如其所述將工作收入寄回家，又為避免妻子探知其臉書內容，另設多個臉書帳號，則被告是否如其所述愛家、顧家，仍有可疑。

    檢察官及被害人家屬都請求判處被告無期徒刑。然考量被告犯後自始坦承犯行，且於放火現場發現大火往走廊延燒，即不顧自身傷痛，持滅火器進行滅火，可見被告仍有人性的基本良知，被告雖是預謀犯案，但其原因、動機尚難認極惡劣，本案被告之犯行，並沒達到應宣告無期徒刑，將其與社會長久隔離之必要，因此判處15年徒刑。

