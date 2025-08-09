畫面曝光！苗栗毒品通緝犯拒檢逃逸 闖紅燈撞飛騎士害腦部重創

白色休旅車闖紅燈攔腰撞上機車騎士。（圖由警方提供）

2025/08/09 08:36

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗警方昨（8）日下午攔查一輛闖紅燈的休旅車，但休旅車拒檢加速逃逸，並為了擺脫警車又再度闖紅燈，結果撞飛一名機車騎士，造成騎士重傷並棄車逃逸。警方今天說明，已鎖定肇事駕駛為49歲毒品通緝犯邱男，全力追緝中；受傷騎士41歲劉男昨天手術後，仍在加護病房觀察。

這起車禍發生於下午3點半許，邱男駕駛白色休旅車，沿苗26線往東，闖越119甲線（公館沿山道）路口紅燈，攔腰撞上騎機車沿119甲線往南（往銅鑼方向）直行的劉男。

請繼續往下閱讀...

因撞擊力道猛烈，劉男被撞飛墜落於路肩，機車也被撞上人行道、支離破碎，連車牌都被震飛入一旁圳溝，劉男倒臥在地無法起身。休旅車頭也毀損嚴重、保險桿脫落，但邱男隨即趁亂棄車逃逸。

警方說明，邱男駕車於前一個路口闖紅燈左轉彎，被巡邏警車撞見，趨前欲攔停，但邱男即駕車加速逃逸，員警考量其他用路人安全，未強勢攔停，開啟警示燈及警報器示警並保持相當距離在後尾隨，但邱男行經肇事路口時，仍高速闖紅燈，與機車騎士發生碰撞。

警方表示，員警為顧及遭碰撞受傷的機車騎士安危，第一時間通報消防救護人員到場救護送醫，並於現場管制人車；目前查出休旅車駕駛為49歲毒品通緝犯邱男，全力查緝中，後續依肇事逃逸及公共危險罪嫌偵辦。騎士劉男為苗栗市人，昨天騎機車欲前往銅鑼上班，腦部受創，經送醫開刀手術後，目前仍在加護病房觀察。

休旅車駕駛邱男肇禍後，棄車逃逸。（圖由警方提供）

機車毀損嚴重，騎士也傷重經開刀手術仍在加護病房觀察。（圖由警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法