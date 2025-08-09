逆子不滿不分家產 砸車、搖蓮霧樹報復遭判刑

氣父母不賣房子分財產，也不把果園給他，憤而採取報復，被南投地院判處兩個有期徒刑。（記者陳鳳麗攝）

2025/08/09 08:09

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣有男子因父母未讓他經營果園，也沒把房子賣掉分錢給他，砸父親汽車、散發父母財產等資料給鄰居，並搖晃父母種的蓮霧30棵，嚴重落果損失90萬元，該男僅承認因父母食言砸車，其他皆否認並拒和解，南投地院法官各判刑3月和4月。

判決書指出，翁姓男子去年6月下旬某日，在父母住處外，持鐵鎚砸父親休旅車並丟擲砂輪機砸破前擋風玻璃。

翁男的父母去年7月希望南投地院聲請保護令，警方8月中旬送達，翁男8月下旬就展開報復，在25日晚間騎機車到父親的蓮霧園，搖晃園內的蓮霧樹，約30棵蓮霧樹上的蓮霧有的落果、有的破損，致難以販售，翁父損失約90萬元。而他搖完蓮霧樹，行經農園下方的聚落，對認識的人派發寫有父母相關資料、北部房子地址等資料的傳單，對外公布父母的個資。

翁男除承認砸車，其他都否認，也拒絕和解賠償。南投地院法官以毀損他人物品罪名判刑3個月，其他同日犯的毀損他人物品罪、違反保護令罪及非公務機關非法利用個人資料罪，以最重的非公務機關非法利用個人資料罪處斷，判刑4個月。

