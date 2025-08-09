韓國名牌包南部首店一個月就被偷 女慣竊上訴：入監有反省

韓國雲朵包品牌CARLYN去年首度進駐南部，在台南新光三越西門店設櫃，但一個月內就遭竊。（資料照）

〔記者王捷／台南報導〕韓國雲朵包品牌CARLYN去年首度進駐南部，在台南新光三越西門店設櫃，但一個月內就遭竊，台南地院簡易庭判女嫌徒刑5月、拘役65日，她入監後表示有反省，所以提起上訴，但合議庭駁回。

2014年創立的韓國時尚配件品牌CARLYN，2020年因韓韶禧（又譯韓素希）在成名作《夫妻的世界》揹過爆紅，去年在台灣快閃試水溫，南部首店是台南新光西門店，豈料一個多月店鋪就遭竊。

昂女去年11月間先在MAC專櫃竊取市價2300元護膚霜，約半小時後再偷走紫、綠兩色絨毛娃娃，隨後又轉往CARLYN櫃位，竊走市價3980元的TWEE SOFT雲朵肩背束口包。幾天後，她又到統一超商武德門市，竊走多樣甜食，包括法式千層、生乳捲、甜湯、泡芙、布丁等共8項物品。

警方調閱監視器與發票比對，查出昂女身分，因為絨毛娃娃歸還、在超商是偷價格較低的食品，因此判處拘役；但昂女偷雲朵包、護膚霜都沒歸還，各判處3個月，最後合併分別判處5個月、拘役65天。

但是昂女不服簡易判決提起上訴，稱因家庭變故罹患拿人東西的強迫症，入監後深感對不起大眾與家人，已付出慘痛代價，請求從輕量刑。但是合議庭認為，昂女有完全責任能力，且再犯情節明確，顯欠缺尊重他人財產權觀念，所以駁回上訴。

