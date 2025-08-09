獨家》醉漢抓狂持刀搶救護車 飆上國道自撞落網強制送醫

余男搶走關西消防分隊的救護車後，一路飆上國道最後失控自撞，最後被捕。（讀者提供）

2025/08/09 01:41

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣昨天深夜發生一起醉漢抓狂持刀搶救護車，飆上國道自撞被捕事件，所幸期間並無造成用路人等相關人士的重大傷害，醉漢自撞後也無大礙，但已被強制送醫。

這起驚悚的搶救護車事件，發生在昨晚9點34分左右。新竹縣關西鎮58歲余姓男子昨天父親節卻心情不好而猛灌黃湯，幾杯下肚後先是揚言厭世，家人心驚之下立刻報警且請求救護人員到場以防萬一。

沒想到，當石光派出所和關西消防分隊獲報先後到場後，他卻佯裝醉酒，鬧完後已經累了睡去，一度讓所有在場者鬆了一口氣。但不料就在員警離去後，救護人員也準備收兵之際，余男突然跳起，狀似清醒地持刀對著救護人員咆哮、作勢攻擊，並趁救護人員走避之際，隨即搶走救護車，且一路狂飆往國道3號而去。

石光所員警看到原在前述現場的119救護車，竟然後門大開地從後方飆過，當下就警覺有異，接著又看到救護車後有余男家屬、消防分隊其他車輛尾隨追趕，立刻也加入追捕陣容。

警方說，余男先是沿著國道3號北上闖入關西服務區，期間一度在服務區內逆向，以致跟石光所警車發生擦撞，接著就掉頭南下往芎林方向而去，最後余男駕駛著救護車，在國道3號南下77公里處附近失控，自撞外側護欄後才被趕抵的員警等一擁而上壓制逮捕，所幸余男並無大礙。

國道6隊獲悉前述狀況，也趕到現場協助處理，壓制余男的過程中，有名員警被抓傷，所幸經現場救護人員處置後並無大礙。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

余男搶走關西消防分隊的救護車後，一路飆上國道最後失控自撞，最後被捕。（讀者提供）

