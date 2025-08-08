8/8今彩539頭獎開1注！800萬獎落花蓮

8月8日開獎的第114000192期今彩539開出1注；第114000077期大樂透頭獎則摃龜。（本報合成）

2025/08/08 22:05

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕8月8日開獎的第114000192期今彩539開出1注，由花蓮縣花蓮市民政里中美路133號1樓「旺福彩券行」開出；第114000077期大樂透頭獎則摃龜。

第114000077期大樂透中獎號碼「11、16、17、21、24、29，特別號：34」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共37注中獎，每注可得5萬1244元；肆獎共86注中獎，每注可得1萬4173元；伍獎共2176注中獎，每注可得2000元；陸獎共2244注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2788注中獎，每注可得400元；普獎共3萬6940注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第114000077期49樂合彩中獎號碼為「11、16、17、21、24、29」。四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共142注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4462注中獎，每注可得1250元。

第114000192期今彩539中獎號碼為「11、25、27、30、34」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共174注中獎，每注可得2萬元；參獎共6512注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5591注中獎，每注可得50元。

第114000192期39樂合彩中獎號碼為「11、25、27、30、34」。四合共開出4注，每注可得21萬2500元；三合共259注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬0356注中獎，每注可得1500元。

第114000192期3星彩中獎號碼為「996」。壹獎共35注中獎，每注可得5000元。

第114000192期4星彩中獎號碼為「8435」。壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法