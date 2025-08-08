雌雄莫辨？男慣竊偷卡盜刷20萬 冒用女證件爽住高檔飯店沒人發現

黃男連偷3人錢包盜刷20多萬，還用女被害人證件入住台南老爺行旅2晚，飯店卻沒發現異常。（飯店提供）

2025/08/08 21:57

〔記者王捷／台南報導〕黃姓慣竊連偷3名被害人信用卡，爽住高檔飯店、盜刷買精品，甚至用1位女性被害人證件，冒名入住台南老爺行旅2晚，飯店都沒發現，被害人損失高達20多萬元。台南地院以6項罪名分別判3至5月，待併案確定後合併執行。

黃男曾因偽造文書被判刑，2023年2月才執行完畢，不到1年再次犯案。他於2024年1月竊取陳姓男子信用卡，在麥當勞、肯德基與新光三越等地共刷11筆，盜刷總額2萬6000多元，還偽造簽名單筆金額1萬9000多元。

9天後，黃男透過交友軟體接近董姓男子，趁對方洗澡時偷走信用卡2張，當天下午在新光三越台南西門新天地刷卡9萬2529元並偽簽「Deni」，也沒被查出，隔日再於境外網站購買遊戲點數。

同日凌晨，他竊取潘姓女子錢包，用潘女身分證入住台南老爺行旅，成功住宿2晚，飯店竟也未發現異常，法院認定構成非法利用個資與冒用身分使用遺失證件罪。

2月6日，黃男再盜周姓男子信用卡，前往南紡購物中心運動用品店與點睛品金飾櫃位刷卡，並在統一超商與藥局進行多筆小額消費，一共刷了8萬3000多元。

法院認為，黃男犯行密集，手段一致，構成接續犯與想像競合，另因5年內再犯重罪，依法從重量刑，但因尚有其他案件未確定，目前還未合併執行。

