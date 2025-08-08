為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    代價高昂！車手詐得金飾獲利9萬 判囚2年半再賠1331萬

    蕭姓車手詐得現金和金塊，被高雄高分院重判，且賠償被害人1331萬元。（記者鮑建信攝）

    2025/08/08 23:00

    〔記者鮑建信／高雄報導〕詐欺集團成員蕭姓男子與羅姓被害人面交，詐得現金和6塊金塊（價值1188萬元），蕭男不法獲利僅9萬元，高等法院高雄分院依詐欺取財等罪，從重判處2年半徒刑定讞，同時要賠償被害人1331萬元。

    判決書指出，被告蕭男加入詐欺集團後，擔任取款車手。2024年1月24日下午起，該詐團接續以LINE聯繫羅姓被害人，並佯稱他在「72 PRO平台」儲值抽中新股申購，需補足差額及分潤等語，羅男誤以為真，與對方約定面交款項。

    同年3月13日至4月12日止，羅男與蕭男約在高雄鳥松區統一超商碰面時，他並提出代購數位資產契約予羅男簽署後，收取現金和金塊，隨即轉交上手即收水成員。

    辦案人員調查，2人共見面5次，其中4次交付現金15萬至75萬不等，另1次則交付黃金6塊，總計1331萬元，其中光是黃金，價值1188萬元，蕭男獲得9萬元報酬。

    三民二分局接獲羅男報案後，循線逮捕蕭男到案說明後，以涉嫌詐欺取財、違反洗錢防制法等罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴，並被地院判處有期徒刑2年6月，他不服上訴。

    高雄高分院審酌蕭男雖坦承犯行，但未與羅男達成和解，仍判刑2年6月，後因他未上訴而定讞。

    羅男另提附帶民事賠償，要求賠償1331萬元損失﹔蕭男則說，他僅是詐欺集團最低層的取款車手，未參與詐騙羅男行為，如今已入監執行，無收入來源。高雄高分院開庭審理後，判決蕭男要賠償這筆錢，可上訴。

