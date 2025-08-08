偵查隊長竟是狼！陳彥錦「4度性侵女隊員」 重判7年還要賠100萬

台北市中正一分局前偵查隊長陳彥錦。（資料照）

2025/08/08 20:47

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市中正一分局前偵查隊長陳彥錦於警局辦公室三度性侵女隊員，一次未遂，一審依《公務員假藉職務機會強制性交罪》分別判5年、4年10月、4年6月，未遂罪部分則判2年6月，4罪合併應執行7年徒刑，案件上訴審理中。被害女隊員提起民事求償，台北地方法院今天判陳男須賠償100萬餘元，可上訴。

現年48歲的陳彥錦為警察大學66期畢業，曾負責國內靖安緝毒工作，後轉入台北市刑警大隊毒品查緝中心任職，再調升任文山一分局偵查隊長、中正一偵查隊長，是台北市警局近年重點栽培的青年才俊之一，被視為刑事明日之星。

請繼續往下閱讀...

2020年9月間，陳彥錦藉著與被害女隊員乘車共處後座機會，性騷擾得逞後，這部分因逾告訴期間，獲不起訴處分。同年12月起到2022年6月間，他分別於這名女隊員的住處、車上及辦公處所等地，違反對方意願強制性交得逞3次、1次未遂。

陳彥錦是直屬長官，女隊員遭性侵後仍被迫每天見面，飽受精神創傷，求醫就診，檢附驗傷單向督察單位和婦幼隊檢舉。警方調查認定陳彥錦確有有明顯違法犯紀之虞，依妨害性自主罪嫌送辦。

陳彥錦辯稱，雙方為合意性交。檢方不予採信，依4件權勢強制性交既、未遂罪起訴。

台北地院法官審理時，審酌陳彥錦否認犯行，並以婚外情抹黑被害人，亦未盡力取得諒解及賠償、修復彌補傷痛，認為犯後態度不佳，考量育有2子等家庭情狀，依《公務員假藉職務機會強制性交罪》判刑5年、4年10月、4年6月，未遂罪部分則判2年6月，四罪合併應執行7年徒刑；本案目前已上訴最高法院審理中。

至於民事部分，女隊員提告求償精神慰撫金等費用，台北地院今判決陳彥錦應賠償100萬6067元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法