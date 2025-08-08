持刀闖寶雲寺挾持女員工遭羈押 他10年前隨機爆打醫師被判刑

吳男持刀闖佛寺挾持女員工，被捕後羈押，他10年前曾以不認同墮胎等理由隨機打醫師，被判刑3月。（警方提供）

2025/08/08 20:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣40歲吳姓男子不滿報考法鼓文理學院落榜，寫信威脅要丟汽油彈、揮刀，分別被台北與苗栗地方法院判刑2月，不料，判刑確定的第二天，他闖入台中市法鼓山寶雲寺，持水果刀挾持女員工被捕羈押。吳男10年前曾闖入某醫院的婦女醫學部，以不認同醫師從事墮胎手術、他不知道要掛哪科等怪異理由，隨機對醫師摑巴掌，法官將他送精神鑑定為正常，依違反醫療法判刑3月，可易科罰金確定。

判決書指出，吳男去年2月5日寫電子郵件至總統府，恐嚇「法鼓山除夕撞鐘，我要去丟汽油彈」，3月14日又寫電子郵件至台北地檢署信箱，威脅「我可能會去法鼓山的道場揮刀。阿彌陀佛」。

請繼續往下閱讀...

針對威脅要丟汽油彈，台北地院簡易庭依恐嚇公眾罪判刑2月，他上訴宣稱「聖嚴法師的亡靈要我犯罪」，聲請精神鑑定，台北地院合議庭認為，他對答如流，還承認之前曾被法官送精神鑑定為正常，判決維持2月徒刑確定；至於揮刀部分，苗栗地院合議庭上月30日判刑2月確定，兩案皆可易科罰金。不料，吳男第二天（31日）就持刀闖寶雲寺挾持女員工。

至於吳男自承精神鑑定正常，判決書指出，他2015年8月20日到台中某醫院的婦女醫學部，進入婦癌科某醫師診間，他不認識這位醫師，二話不說就丟擲外套，接著揮手摑巴掌，導致醫師左臉與鼻部挫傷。

對於動粗動機，吳男先是宣稱不認同醫師以醫療之名行墮胎手術的不義之事，之後改口說他不知道要掛哪科，想隨機攻擊醫師來喚起醫院高層重視，法官送交精神鑑定為正常，台中地方法院簡易庭一審判刑3月，吳男上訴，指控被打的醫師與精神鑑定的醫師勾結，台中地院合議庭二審駁回，全案確定。

相關新聞：

男持刀闖台中法鼓山寶雲寺挾持女員工 國手隊長使出少林秘技制敵

持刀闖法鼓山寶雲寺挾持女員工 暴徒犯案是為了這件事

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法